반도체·바이오 매수세 유입… 알테오젠·에코프로 동반 상승

세줄 요약 코스닥 시총 상위주, 반도체·바이오 강세

알테오젠·에코프로·이오테크닉스 상승 주도

심텍·테스 등 일부 종목은 조정

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30일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목은 전반적으로 강세 흐름을 보이고 있다. 네이버금융 집계 기준 상위 20개 종목 가운데 상승 종목이 다수를 차지했고, 보합 1개를 제외한 일부 종목만 약세를 나타냈다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 25만7500원으로 1.58% 올랐고, 에코프로(086520)는 8만200원으로 1.78% 상승했다. 주성엔지니어링(036930)은 22만8500원으로 2.93% 올랐으며, 에코프로비엠(247540)도 10만7800원으로 1.60% 상승했다. 레인보우로보틱스(277810)는 42만2000원으로 1.32% 강세를 기록했다.반도체 장비와 부품주 가운데서는 이오테크닉스(039030)의 상승세가 두드러졌다. 이오테크닉스는 51만6000원으로 4.14% 올라 상위 종목 중 높은 상승률을 기록했다. HPSP(403870)도 6만3000원으로 3.28% 상승했고, 원익IPS(240810)는 13만1000원으로 0.54%, ISC(095340)는 21만500원으로 0.48% 각각 올랐다. 삼천당제약(000250)도 17만2200원으로 3.67% 상승해 강세 대열에 합류했다.바이오와 개별 모멘텀 종목의 오름폭도 눈에 띄었다. HLB(028300)는 4만1650원으로 3.74% 상승했고, 거래량은 164만7894주로 상위권 종목 중 비교적 활발했다. 알테오젠 역시 시가총액 17조9362억원으로 코스닥 대장주 지위를 유지한 가운데 견조한 상승 흐름을 이어갔다.반면 일부 종목은 조정을 받았다. 심텍(222800)은 14만8600원으로 2.37% 하락했고, 테스(095610)는 16만6200원으로 2.69% 내렸다. 파두(440110)는 8만2000원으로 1.91%, 피에스케이홀딩스(031980)는 17만8400원으로 1.33% 각각 하락했다. 피에스케이(319660)는 14만8400원으로 0.27%, 유진테크(084370)는 16만6900원으로 0.12%, 티씨케이(064760)는 29만8500원으로 0.50% 각각 약세를 보였다. 리노공업(058470)은 7만3500원에서 보합권에 머물렀다.수급 측면에서는 HPSP의 거래량이 264만8221주로 가장 활발했고, HLB가 164만7894주, 주성엔지니어링이 81만476주, 원익IPS가 65만1712주로 뒤를 이었다. 외국인 지분율은 티씨케이가 64.89%로 가장 높았고, 유진테크 36.69%, HPSP 34.21%, 리노공업 28.13%, ISC 27.63% 순으로 나타났다.전반적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 반도체와 바이오를 중심으로 매수세가 유입되며 상승 종목 수가 우위를 나타내고 있다. 다만 일부 고평가 논란 종목과 최근 급등주를 중심으로는 종목별 차별화가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자