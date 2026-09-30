코스피 거래상위 차별화… 철강·소재 급등, 반도체 대형주 혼조

세줄 요약 철강·소재·부품주 중심의 중소형주 강세

삼성전자 약세, SK하이닉스 상승 혼조

금융주 부진, 조선·건설·항공은 견조

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30일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목군에서는 종목별 차별화 장세가 나타나고 있다. 철강과 일부 소재, 자동차 부품 관련 종목이 강한 주가 흐름을 보이는 반면 대형 반도체와 금융 일부 종목은 약세를 나타내는 모습이다.거래량 상위권에서는 한온시스템(018880)이 1884만9242주 거래되며 3480원으로 8.75% 상승했다. KBI동양철관(008970)은 1720만3776주가 거래되며 1483원으로 상한가를 기록했고, 부산주공(005030)도 1191만7188주 거래 속에 55원으로 48.65% 급등했다. 후성(093370)은 14990원으로 6.16%, 하이스틸(071090)은 3800원으로 15.33%, 한화솔루션(009830)은 3만4350원으로 5.69% 각각 오르며 강세를 보였다.철강 및 관련 업종의 강세도 두드러졌다. 하이스틸과 넥스틸(092790)은 각각 15.33%, 8.64% 상승했고, TCC스틸(002710)도 12.87%가 아니라 14.5% 올라 1만2870원에 거래됐다. 금강공업(014280)은 4.75%, GS글로벌(001250)은 6.15%, DB(012030)는 8.61% 상승하며 중소형주 중심의 매수세가 유입됐다.시가총액 상위 대형주 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 26만9500원으로 1.1% 하락했고 삼성전자우(005935)도 19만7050원으로 3.41% 내렸다. 반면 SK하이닉스(000660)는 178만4000원으로 1.08% 상승했다. 거래대금은 SK하이닉스가 2조7784억8400만원, 삼성전자가 1조9537억2700만원으로 시장의 관심이 두 종목에 집중됐다.업종별로는 조선과 건설, 항공도 비교적 견조했다. 삼성중공업(010140)은 1만9850원으로 2.69% 상승했고, 대우건설(047040)은 1만7770원으로 2.3%, 대한항공(003490)은 3만1750원으로 1.11% 올랐다. 대한전선(001440)도 2만9750원으로 0.85% 상승하며 강보합권을 유지했다.반면 금융주 일부는 부진했다. 한화생명(088350)은 5420원으로 7.03% 하락했고 우리금융지주(316140)는 3만4750원으로 4.53% 내렸다. 이날 코스피 거래 상위 종목군은 개별 재료를 보유한 중소형주가 강세를 주도하는 가운데 반도체 대형주와 일부 경기 민감주가 혼조세를 보이는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자