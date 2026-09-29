HPSP 7.68% 급등, 에코프로비엠 5.57% 하락… 업종별 순환매

세줄 요약 코스닥 시총 상위주, 업종별 순환매로 혼조세

HPSP·반도체 장비주 강세, 2차전지주 약세

로봇·바이오주 엇갈림, 기술주 수급 집중

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29일 오후 12시 25분 현재 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 뚜렷한 온도 차를 보이며 혼조 흐름을 나타내고 있다. 바이오 대장주 알테오젠(196170)은 시가총액 17조2745억원으로 1위를 유지했지만 주가는 24만8000원으로 전일 대비 1.78% 내렸다. 에코프로(086520)와 에코프로비엠(247540)도 각각 4.03%, 5.57% 하락하며 2차전지 대표주의 약세가 두드러졌다.반면 반도체 장비·소부장 종목군은 강세를 보이고 있다. 주성엔지니어링(036930)은 21만6750원으로 3.71% 상승했고, 원익IPS(240810)는 12만7300원으로 3.33% 올랐다. 이오테크닉스(039030)는 49만원으로 4.59% 상승했으며, HPSP(403870)는 6만300원으로 7.68% 뛰어 시총 상위권 가운데 가장 강한 탄력을 보였다. 피에스케이(319660)도 4.18%, 피에스케이홀딩스(031980)는 7.91%, 유진테크(084370)는 5.87%, 티씨케이(064760)는 4.29% 상승하며 반도체 밸류체인 전반에 매수세가 유입되는 모습이다.로봇주 흐름은 다소 엇갈렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 41만5500원으로 1.42% 밀렸지만, 로보티즈(108490)는 28만5500원으로 1.42% 상승했다. 바이오주 가운데서는 HLB(028300)가 4만500원으로 2.02% 오르며 거래량 505만7372주를 기록해 활발한 매매가 이어졌고, 삼천당제약(000250)도 1.91% 상승했다. 반면 파마리서치(214450)는 2.03% 하락했다.개별 종목별 거래도 활발하다. HPSP 거래량은 342만9934주, 파두(440110)는 39만4123주, 에코프로는 38만7143주를 나타냈다. 주가 상승률 상위권에서는 피에스케이홀딩스와 HPSP, 유진테크, 에코프로비엠이, 하락률 측면에서는 에코프로비엠, 에코프로, 파마리서치 순으로 변동성이 두드러졌다.외국인 지분율 측면에서는 티씨케이가 65.09%로 가장 높았고, 유진테크 36.72%, HPSP 34.06%, 리노공업(058470) 28.22%, ISC(095340) 27.78%, 파두 25.70%, 이오테크닉스 25.06% 등이 뒤를 이었다. 수급 민감도가 높은 대형 기술주 중심으로 업종별 순환매가 진행되면서 장중 코스닥 상위주는 반도체 강세와 2차전지 조정이라는 구도로 압축되는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자