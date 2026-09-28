반도체 대형주 약세 속 금강공업 18.9% 급등

세줄 요약 반도체 대형주 약세, 거래대금 상위권 형성

금강공업 급등, 건설·화학주 동반 강세

업종별 차별화 속 순환매 장세 전개

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28일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 반도체 대형주의 약세와 일부 건설·화학·기계 관련주의 강세가 엇갈리는 흐름을 보였다.거래량 상위권에서는 삼성전자(005930)가 1173만226주로 가장 활발하게 거래됐다. 삼성전자는 27만2000원으로 전일 대비 1만3500원(-4.73%) 내렸고, 거래 대금은 3조2558억7000만원을 기록했다. 삼성전자우(005935)도 20만8000원으로 1만2000원(-5.45%) 하락해 반도체 대형주 전반의 투자 심리 위축이 반영됐다.SK하이닉스(000660) 역시 177만6000원으로 8만6000원(-4.62%) 내렸다. 거래량은 202만7677주였으며, 거래 대금은 3조6462억5300만원으로 집계돼 삼성전자와 함께 장중 거래 대금 상위를 형성했다. 반면 LG디스플레이(034220)는 8530원(+0.47%), 코리아써키트(007810)는 6만9000원(+5.99%), 한솔테크닉스(004710)는 1만690원(+7.98%)으로 올라 전자·부품주 내에서도 종목별 차별화가 나타났다.상승률 측면에서는 금강공업(014280)이 5190원으로 18.9% 급등하며 두각을 나타냈다. 한화솔루션(009830)은 3만2300원으로 10.62% 올랐고, 엘브이엠씨홀딩스(900140)도 1225원으로 11.36% 상승했다. 대우건설(047040)은 1만8760원(+7.57%), GS건설(006360)은 3만5700원(+3.18%)을 기록해 건설주 전반에 매수세가 유입됐다.한화 계열 종목들도 상대적으로 강했다. 한화생명(088350)은 5870원으로 4.08% 상승했고, 한화머시너리앤서비스홀딩스(0220W0)는 6220원으로 2.81% 하락해 같은 계열 내에서도 흐름이 엇갈렸다. 이 밖에 한온시스템(018880)은 3280원(+1.86%), 흥아해운(003280)은 1821원(+2.48%)으로 오름세를 보였다.개별 종목별로는 대한항공(003490)이 3만1400원으로 0.32% 내렸고, 대한전선(001440)은 3만50원으로 2.91% 하락했다. 후성(093370)은 1만3870원(-0.57%), 무림P＆P(009580)는 1798원(+0.22%), 현대약품(004310)은 8900원(+0.45%)으로 비교적 제한된 등락을 나타냈다.이날 코스피 거래 상위 종목군은 삼성전자와 SK하이닉스 등 시가총액 상위 반도체주의 약세가 지수 부담으로 작용하는 가운데, 건설주와 일부 한화 계열 및 중소형 종목으로 순환매가 이어지는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자