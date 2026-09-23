[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위권 장악

와이즈플래닛컴퍼니 285% 급등, 거래량 1위

현대제철·현대건설·대우건설 낙폭 확대

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23일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위권에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 관심이 집중됐다. 검색 1위 삼성전자는 28만5500원, 2위 SK하이닉스는 186만2000원에 마감했다. 와이즈플래닛컴퍼니(0010S0)는 285.83% 상승해 상위 20개 종목 가운데 등락률이 가장 컸다.삼성전자는 3.25% 상승했고 종가가 장중 고가인 28만5500원과 같았다. 저가는 28만1000원이었다. SK하이닉스는 1.20% 오른 가운데 장중 190만원까지 상승한 뒤 183만6000원까지 내려갔다. 검색 3위 두산에너빌리티(034020)는 고가 8만6100원, 저가 8만500원을 기록하고 5.55% 하락한 8만1700원에 거래를 마쳤다.상승률 상위 종목은 와이즈플래닛컴퍼니, SK이노베이션(096770), SK스퀘어(402340), 삼성전자우(005935) 순이었다. 검색 5위 와이즈플래닛컴퍼니는 285.83% 오른 4만6300원에 마감했다. 고가와 저가는 각각 4만8000원과 3만3350원이었다. SK이노베이션은 5.82% 상승한 14만9200원, SK스퀘어는 5.03% 오른 119만원이었다. 삼성전자우는 4.02% 상승한 22만원으로 장을 마쳤다.하락폭은 현대제철(004020)이 가장 컸다. 검색 17위 현대제철은 10.25% 하락한 3만1950원에 마감했고 장중 저가는 3만1600원이었다. 현대건설(000720)은 7.77% 내린 12만1100원, 대우건설(047040)은 7.23% 하락한 1만7440원을 기록했다. 두산에너빌리티도 5.55% 내렸다. NAVER(035420)는 3.13%, LG전자(066570)는 3.46% 각각 하락했다.관심은 거래량과 거래대금으로도 이어졌다. 와이즈플래닛컴퍼니의 거래량은 2380만6741주로 상위 20개 중 가장 많았고 거래대금은 1조46억2600만원이었다. 삼성전자는 1859만8186주가 거래됐으며 거래대금은 5조2796억5700만원으로 가장 컸다. SK하이닉스는 거래량이 280만3377주였지만 거래대금은 5조2110억8100만원에 달했다. 삼성전자우도 516만1691주, 1조1299억3500만원을 기록했다.검색 상위 20개 종목은 상승 9개와 하락 11개로 갈렸다. 삼성전자와 SK하이닉스가 검색 순위와 거래대금에서 나란히 최상위권을 차지했다. 와이즈플래닛컴퍼니는 가장 높은 상승률과 가장 많은 거래량을 동시에 기록했다. 하락 종목 중에서는 현대제철·현대건설·대우건설의 낙폭이 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자