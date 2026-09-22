AI 훈풍에 장중 7100선 뚫었지만… 유가에 발목 잡힌 코스피

장 후반 상승폭 반납… 7017로 마감

코스닥은 6거래일 만에 하락 전환

‘메타’ 폭등에 나스닥은 사상 최고치

이미지 확대 코스피가 전일 대비 10.19포인트(0.15%) 상승한 7017.91로 거래를 마친 22일 서울 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

코스닥은 전일 대비 1.89포인트(0.23%) 하락한 834.38로 마감했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간종가 대비 22.8원 내린 달러당 1358.2원에 마감했다.

뉴시스

세줄 요약 AI 기대 확산, 코스피 장중 7100선 돌파

장 후반 유가 반등, 상승폭 대부분 반납

외국인 순매수, 개인·기관은 순매도

2026-09-23 B1면

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코스피가 3일 연속 올라 장중 7100선을 터치했다. 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 회의론이 누그러지면서 투자 심리가 살아났지만, 장 후반 국제유가가 반등하자 상승 폭을 대부분 반납했다.한국거래소에 따르면 22일 코스피는 전날보다 10.19 포인트(0.15%) 오른 7017.91로 장을 마쳤다. 지수는 장 초반 강세를 보이며 한때 7171.44까지 올라 전 거래일보다 2.34% 뛰었다. 그러나 오후 들어 상승세가 꺾이며 한때 하락 전환하는 등 전형적인 ‘전강후약’ 흐름을 보였다.개인과 기관은 각각 1조 5817억원, 1263억원 순매도했다. 외국인은 644억원 순매수했다. 자사주 매입 물량이 반영되는 기타법인이 1조 6524억원 순매수하며 지수를 방어했다. 반도체 ‘투톱’의 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자는 전장보다 0.91% 오른 27만 6500원에, SK 하이닉스는 1.50% 내린 184만원에 마감했다.AI 관련 투자 심리는 다시 살아나는 모습이다. 메타의 개인용 업무 수행 AI 에이전트 ‘뮤즈’가 애플 앱스토어 무료 애플리케이션 부문 1위에 오르면서 메타 주가는 11.43% 급등했다. 간밤 뉴욕증시 3대 주가지수도 동반 상승했다. 특히 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 2.3% 뛰어 2만 7122.09로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.다만 국제유가의 움직임이 증시 상승을 제한했다. 간밤 런던 ICE선물거래소에서 11월 인도분 브렌트유는 3.4% 떨어진 배럴당 100.34달러에 마감했다.임정은 KB증권 연구원은 “유엔총회에서 미국과 이란 대통령의 회동 가능성이 제기되면서 위험자산 선호가 강해졌고, 국제유가와 미국 국채금리도 함께 하락했다”면서도 “하지만 이날 장 후반 유가 선물이 반등하자 국내 증시에 하방 압력이 커졌다”고 설명했다.한편, 이날 코스닥 지수는 1.89포인트(0.23%) 내린 834.38로 6거래일 만에 하락 마감했다.황인주 기자