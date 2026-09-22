반도체 기대에 급등했지만 대외 경계감에 후퇴… 코스피 0.15% 상승

세줄 요약 반도체 기대에 장중 급등 후 상승폭 축소

외국인 순매수, 개인·기관은 순매도 우위

삼성전자 강세, SK하이닉스는 약세 전환

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22일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 10.19포인트(0.15%) 오른 7017.91에 거래를 마쳤다. 지수는 7161.61로 출발해 장중 7171.44까지 올랐으나, 이후 상승 동력이 약해지며 한때 6986.27까지 밀리는 등 변동성을 보인 끝에 강보합으로 마감했다.이날 유가증권시장 거래량은 2억5164만7000주, 거래대금은 22조2178억3700만원으로 집계됐다. 상승 종목은 383개, 하락 종목은 463개였고 보합은 68개였다. 지수는 5거래일 기준으로 보면 최근 4거래일 상승 후 이날까지 오름세를 이어갔다.수급별로는 외국인이 756억원 순매수했고, 개인은 1조6089억원, 기관은 1191억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 684억원, 비차익거래 1376억원으로 전체 2061억원 매수 우위를 나타냈다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 주간 종가 대비 22.8원 내린 1358.2원을 기록했다.장 초반 급등은 미국 반도체 관련주 강세와 국내 반도체 업황 기대가 반영된 흐름으로 풀이된다. 반도체를 중심으로 인공지능 관련 수혜 기대가 이어지는 데다 수출 개선 흐름이 증시에 우호적으로 작용했다. 다만 오후 들어서는 대외 변수 경계감과 금리 부담, 지정학적 긴장에 대한 부담이 다시 부각되며 상승폭이 크게 줄었다. 9월 말부터 10월 초까지 예정된 미중 정상회담, 마이크론 실적 발표, 삼성전자(005930) 잠정실적 발표 등 주요 일정도 관망 심리를 자극했다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자는 0.91% 오른 27만6500원, 삼성전자우(005935)는 1.68% 오른 21만1500원, 삼성전기(009150)는 3.99% 오른 148만6000원으로 강세를 보였다. 현대차(005380)도 0.42% 상승한 36만500원, SK스퀘어(402340)는 0.53% 오른 113만3000원에 마감했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 1.50% 내린 184만원, LG에너지솔루션(373220)은 0.43% 내린 35만500원, 삼성바이오로직스(207940)는 0.78% 내린 139만1000원, KB금융(105560)은 1.01% 하락한 17만5700원, 삼성물산(028260)은 0.14% 내린 36만7000원에 거래를 마쳤다.개별 종목별로는 코리아써키트가 25.43% 급등했고 우성머티리얼스 18.52%, SH에너지화학 14.59%, 대덕전자1우 12.01%, 무림P＆P 11.28% 등 상승률이 두드러졌다. 반면 아센디오는 11.87% 하락했고 주연테크 11.78%, 키다리스튜디오 10.49%, SHD 9.62%, 광전자 7.78% 떨어졌다.시장에서는 극단적 변동성이 완화된 가운데 반도체 중심의 이익 기대가 여전히 유효하다는 평가와 함께, 실적 개선이 이어지더라도 지정학적 위험과 금리 부담이 지수 상단을 제약할 수 있다는 시각이 공존하고 있다. 이날 코스피는 장중 급등 이후 상승분 대부분을 반납했지만 7017.91에서 마감하며 비교적 견조한 흐름을 유지했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자