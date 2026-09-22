‘파죽지세’ 삼전닉스 3% 급등…코스피 7100 돌파

세줄 요약 뉴욕증시 반도체주 급등 영향

삼성전자·SK하이닉스 3%대 상승

코스피 7161.61 출발, 7100 돌파

이미지 확대 코스피, 2%대 상승 출발 코스피가 미국 반도체 관련주 강세 등에 힘입어 장 초반 2%대 상승세를 나타내고 있는 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.9.22 연합뉴스

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미 뉴욕증시에서 반도체주가 급등한 영향으로 21일 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반 3%대 상승하고 있다.이날 유가증권시장에서 삼성전자는 3.28% 상승 출발해 28만원대에 안착했다. 이어 장 초반 3% 안팎의 상승을 이어가고 있다.SK하이닉스는 2.19% 상승 출발해 장 초반 3%대 오르며 192만원 안팎에서 거래되고 있다.‘반도체 투톱’의 쌍끌이에 코스피는 153.89포인트(2.20%) 오른 7161.61로 출발해 7100선을 돌파했다.그밖에 삼성전자우는 1.9%, SK스퀘어는 2.9%, 삼성전기는 5.8% 상승 중이다.앞서 전날 미 뉴욕증시에서는 인공지능(AI)에 대한 낙관론이 확산되며 메타가 11.4% 급등한 것은 물론, 반도체 기업 AMD가 10% 급등하며 시가총액 1조원을 넘겼다.엔비디아는 2.3%, 인텔은 12.1%, 퀄컴은 9.3% 오르는 등 반도체주가 일제히 오르며 필라델피아 반도체지수는 4.29% 급등했다.한편 코스닥 지수는 9.87p(1.18%) 오른 846.14에 개장해 1% 안팎 오르고 있다.김소라 기자