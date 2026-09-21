“상어가 풀매수했나” 부산 ‘상어 출몰’에 11%↑ 불기둥 뿜었다 [나만없어]

네티즌 “북항에 ‘아기상어’ 노래 틀어라”

더핑크퐁컴퍼니 장 초반 11% 급등

‘노루페인트’·‘샘표’ 이은 ‘밈 주식’ 현상

이미지 확대 도심 속 길 잃은 상어 구경 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 핑크퐁 ‘아기상어’ 캐릭터. 자료 : 더핑크퐁컴퍼니

세줄 요약 부산 북항 상어 출몰, 시민들 대거 몰림

아기상어 연상에 더핑크퐁컴퍼니 급등

실적 아닌 밈 주식 현상으로 해석

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부산 북항에 상어가 출몰해 이를 보려는 시민들로 인산인해를 이루는 가운데, 국내 증시에서는 뜻밖의 종목이 ‘반짝’ 수혜를 입고 있다.21일 코스닥 시장에서 더핑크퐁컴퍼니는 9%대 상승 출발해 장 초반 10.99% 오른 1만 3430원까지 치솟았다.더핑크퐁컴퍼니(옛 스마트스터디)는 “아기 상어 뚜루루뚜루~”로 잘 알려진 ‘상어가족’ 캐릭터와 동화를 제작한 교육 엔터테인먼트 기업으로 지난해 11월 코스닥 시장에 상장했다.이 중 대표작인 ‘핑크퐁 아기상어 체조(Baby Shark Dance)’ 영상은 현재 유튜브에서 173억회 조회돼 유튜브 역사상 최다 조회수 1위 자리를 차지하고 있다.부산 북항에 상어가 출몰해 이를 보려는 시민들이 몰리면서 소셜미디어(SNS) 등에서는 “북항에 ‘아기상어 체조’ 노래를 배경음악으로 틀어야 한다”, “증시가 열리면 ‘아기상어’를 풀매수해야 한다” 등의 우스갯소리가 나오기도 했다.실제 한 네티즌은 ‘스레드’에서 “월요일(21일) 증시가 열리면 ‘더핑크퐁컴퍼니’가 급등할 것이다. 이것이 국장(국내 증시)”라고 적었는데, 이 예언이 적중한 셈이 됐다.때아닌 더핑크퐁컴퍼니의 급등은 기업의 호실적 발표나 실제 호재에 따른 상승이 아닌 일종의 ‘밈 주식’ 현상으로 풀이된다.국내 증시의 ‘밈 주식’ 현상은 여러 차례 있었다. 2024년 1월 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’ 개발사인 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)의 방한 소식에 국내 증시에서 ‘샘표’, ‘샘씨엔에스’ 등 종목명에 ‘샘’이 들어간 종목이 급등하는 기현상이 벌어졌다.이에 앞서 2022년에는 태풍 ‘노루’의 북상 소식이 전해지자 태풍과 무관하지만 이름이 비슷한 ‘노루페인트’가 급등해 투자자들을 황당하게 만들기도 했다.한편 부산 북항 친수공원에 지난 18일 출몰한 몸길이 3.5m의 상어는 이날까지 나흘째 북항 수로를 헤엄치고 있다.이에 북항은 상어를 보려는 시민들이 몰려들며 ‘전국구 핫플’로 떠올랐고, 공원 내 카페는 재료 소진으로 영업을 조기 마감할 정도로 특수를 누리고 있다.네티즌들은 상어에게 ‘부캉이’라는 이름을 지어주고 AI를 활용해 캐릭터와 굿즈 등의 가상 이미지를 만들고 있다. “부산 돔구장을 상어 모양으로 하자”, “‘유 퀴즈 온 더 블록’에서 섭외해 달라”, “‘롯데 자이언츠’를 ‘롯데 샤크스’로 바꾸자” 등의 우스갯소리도 나온다.해경은 상어의 공격성을 자극하지 않기 위해 상어가 외해로 자연스럽게 빠져나가기를 기다리며 관찰하고 있다.당국은 시민들에게 안전 안내 문자를 보내 수변 접근을 피하라고 권고하는 한편, 만일의 사고에 대비해 수로를 가로지르는 다리의 출입을 통제하고 순찰을 강화했다.김소라 기자