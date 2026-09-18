[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위권 유지

대한광통신·원익IPS 등 급등세 부각

상위 20종목 상승 10개, 하락 10개

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16일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위권은 1~4위가 모두 상승 종목으로 채워진 가운데 검색 1위 삼성전자(005930)는 25만 3500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 175만 9000원에 마감했다.삼성전자는 2.01% 상승했다. 장중 저가 24만 7500원에서 고가 25만 4000원 사이를 오갔다. SK하이닉스는 4.08% 오른 종가가 장중 고가 176만원에 근접했다. 저가는 168만 6000원이었다.상승률은 검색 3위 대한광통신(010170)이 13.86%로 가장 높았다. 1만 4300원까지 내렸다가 1만 6500원을 고가로 기록한 뒤 1만 6100원에 마쳤다. 원익IPS(240810)는 10.15% 상승한 11만 9400원, 빛과전자(069540)는 7.04% 오른 4410원에 마감했다. 삼성전기(009150)는 4.86% 상승한 138만 1000원을 기록했다.하락 종목 중에서는 한전기술(052690)의 낙폭이 5.84%로 가장 컸다. 장중 14만 7700원까지 올랐지만 13만 5400원에 마감했다. 두산에너빌리티(034020)는 2.78% 하락한 8만 3800원, 삼성중공업(010140)은 2.42% 내린 2만 200원을 기록했다. NAVER(035420)는 2.18% 하락한 20만 1500원이었다.거래량은 빛과전자가 71,437,625주로 가장 많았고 대한광통신이 42,214,850주로 뒤를 이었다. 거래대금은 검색 2위 SK하이닉스가 4조 6907억 5000만원으로 가장 컸다. 검색 1위 삼성전자도 11,207,079주가 거래됐고 거래대금은 2조 8190억 9000만원이었다. 두 종목에 쏠린 검색 관심이 대규모 거래대금으로 이어졌다. 삼성전자우(005935)는 3,488,964주, 거래대금 6744억 4900만원을 기록했다.검색 상위 20개 종목은 상승 10개와 하락 10개로 갈렸다. 삼성전자·SK하이닉스·대한광통신·삼성전기·삼성전자우·주성엔지니어링(036930)·빛과전자·원익IPS·SK스퀘어(402340)·한미반도체(042700)가 상승했다. 두산에너빌리티·현대차(005380)·NAVER·삼성SDI(006400)·알테오젠(196170)·삼성중공업·LG전자(066570)·한화오션(042660)·셀트리온(068270)·한전기술은 하락 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자