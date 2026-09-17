[서울데이터랩] 코스닥 819.63으로 상승 출발…개인·기관 매수에 강세 유지

세줄 요약 코스닥 819.63 상승 출발, 장중 강세 유지

개인·기관 순매수, 외국인 순매도 확대

상승 종목 우세, 일부 종목 상한가 기록

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17일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 3.65포인트(0.45%) 오른 819.63을 나타냈다. 지수는 820.16으로 출발해 장중 823.58까지 오른 뒤 819.63까지 저점을 낮추며 상승 흐름을 이어가고 있다. 거래량은 9,253만1000주, 거래대금은 9006억6400만원이다.간밤 미국 증시는 미국 연방준비제도의 기준금리 인상 여파로 일제히 하락 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 1.21% 내렸고 S＆P500지수는 0.45%, 나스닥 종합지수는 0.01% 하락했다. 미국 10년물 국채 금리는 5%를 다시 웃돌았고 달러 강세 속 원달러 환율도 1370원대에서 상승 압력을 받는 모습이다. 이런 대외 부담에도 코스닥은 장 초반 강세로 출발했다.수급별로는 개인이 270억원, 기관이 44억원을 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 외국인은 318억원 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래 7억원 매수 우위, 비차익거래 211억원 매도 우위로 전체 204억원 순매도를 기록했다.시장 전반에서는 상승 종목이 우세했다. 상승 종목은 886개, 하락 종목은 676개였고 보합은 146개로 집계됐다. 상한가 종목은 4개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 혼조세다. 알테오젠(196170)은 0.78% 오른 25만7500원, 에코프로(086520)는 0.49% 상승한 8만2600원, 주성엔지니어링(036930)은 0.25% 오른 20만2500원, 리노공업(058470)은 0.76% 상승한 6만6400원에 거래됐다. 에코프로비엠(247540)은 10만4100원으로 보합이었고 레인보우로보틱스(277810)는 0.12%, 원익IPS(240810)는 1.51%, 이오테크닉스(039030)는 0.53%, 심텍(222800)은 0.92%, 로보티즈(108490)는 0.65% 내렸다.개별 종목 중에서는 큐라티스가 29.96% 오른 4815원, 나라스페이스테크놀로지가 29.92% 상승한 1만3850원, 앤씨앤이 29.89% 오른 2825원, 넥스트칩이 29.81% 상승한 2765원으로 나란히 가격제한폭까지 치솟았다. 센서뷰도 24.91% 급등한 1745원을 기록했다. 반면 고스트스튜디오는 10.17% 내린 9980원, 하이딥은 9.27% 하락한 1507원, 카티스는 7.99% 내린 3050원, 한국첨단소재는 5.63% 하락한 3185원, 인텍플러스는 5.62% 밀린 4만7850원에 거래됐다.공모시장에서는 빅웨이브로보틱스가 일반청약 경쟁률 1375.34대 1을 기록하며 흥행에 성공했다. 청약 증거금은 약 4조9512억원으로 집계됐고, 앞선 기관 수요예측 경쟁률은 1109.37대 1이었다. 공모가는 희망범위 상단인 1만8000원으로 확정됐으며 총 공모금액은 288억원, 공모가 기준 시가총액은 약 1849억원이다. 이 회사는 확보 자금을 글로벌 진출과 마케팅, 산업용 휴머노이드 개발, 운영 프로세스 고도화, 구독형 RaaS 사업 확대 등에 투입할 계획이다. 오는 29일 코스닥 상장을 앞두고 로봇 관련 종목군에 대한 관심도 이어지는 분위기다.코스닥은 최근 2거래일 연속 상승한 데 이어 이날도 오름세로 출발했다. 다만 미국 긴축 기조와 금리, 환율 부담이 여전한 만큼 장중 외국인 수급과 상위 종목 흐름에 따라 지수 변동성은 확대될 가능성이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자