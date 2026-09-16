[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…디와이덕양 급등, 삼성전자·SK하이닉스 강세

세줄 요약 거래상위 종목 혼조세, 종목별 등락 엇갈림

디와이덕양 급등, KEC·한화갤러리아 강세

삼성전자·SK하이닉스 반도체 대형주 견조

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16일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목들은 종목별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 거래량 상위권에서는 광전자(017900)가 1052만8671주로 가장 활발한 거래를 기록했고, 현대약품(004310) 1039만7130주, 삼성전자(005930) 575만1809주, 티엠씨(217590) 454만4206주, 후성(093370) 368만8622주 등이 뒤를 이었다.주가 상승폭이 두드러진 종목은 디와이덕양(024900)이다. 디와이덕양은 2130원으로 전일 대비 451원(26.86%) 급등했다. KEC(092220)도 2965원으로 215원(7.82%) 올랐고, 한화갤러리아(452260)는 2570원으로 115원(4.68%) 상승했다. 삼성전자우(005935)는 19만3100원으로 6000원(3.21%) 뛰었고, 주연테크(044380)도 508원으로 2.63% 강세를 나타냈다.대형 반도체주는 견조한 흐름을 이어갔다. 삼성전자는 25만3000원으로 4500원(1.81%) 상승한 가운데 거래대금이 1조4397억6000만원으로 상위권을 기록했다. SK하이닉스(000660)는 172만8000원으로 3만8000원(2.25%) 올랐으며, 거래대금은 2조3697억7700만원으로 거래 상위 종목 가운데 가장 많았다. 삼성전자우도 3%대 상승세를 보이며 반도체 대형주 전반의 투자심리를 뒷받침했다.반면 일부 종목은 하락 압력이 우세했다. 카프로(006380)는 40원으로 9.09% 급락했고, 한화투자증권(003530)은 4590원으로 3.27% 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 8만4200원으로 2.32%, 대우건설(047040)은 1만8690원으로 2.3% 각각 하락했다. 광전자도 거래량 1위를 기록했지만 주가는 1.97% 내린 1만450원에 머물렀다.시가총액 상위주의 경우 삼성전자 시가총액은 1479조1085억원, SK하이닉스는 1262조2908억원 수준으로 집계됐다. 삼성전자의 PER은 11.35배, SK하이닉스는 7.70배로 나타났고, SK하이닉스의 ROE는 44.15%로 상대적으로 높은 수익성을 보였다. 반면 두산에너빌리티는 PER 297.53배, 티엠씨는 156.87배로 높은 밸류에이션이 눈에 띄었다.시장에서는 장중 거래대금이 반도체 대형주에 집중되는 가운데 개별 재료를 보유한 중소형주들의 주가 변동성이 확대되는 모습이다. 오후장에서도 거래량 상위 종목을 중심으로 수급 변화에 따라 주가 등락이 이어질 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자