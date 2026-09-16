[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위권 장악

LS에코에너지·이뮨온시아 급등세 부각

거래대금은 삼성전자·SK하이닉스 집중

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16일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위권의 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 쏠렸다. 검색 1위 삼성전자는 24만 8500원으로 보합이었다. 2위 SK하이닉스는 0.77% 상승한 170만 3000원에 거래됐다.삼성전자는 24만 8000원에 출발해 24만 9500원과 24만 7500원 사이에서 움직였다. SK하이닉스는 장중 저가인 168만 6000원으로 출발한 뒤 170만 8000원까지 올랐다. 검색 3위 두산에너빌리티(034020)는 0.70% 하락한 8만 5600원이었다. 고가는 8만 6300원, 저가는 8만 5200원이었다.상승률이 가장 높은 종목은 LS에코에너지(229640)였다. 17.75% 오른 5만 8700원에 거래됐고 장중 6만 600원까지 상승했다. 이뮨온시아(424870)는 15.08% 상승한 4045원, 케이엠더블유(032500)는 8.34% 오른 1만 7410원을 기록했다. 가온전선(000500)은 4.38% 상승한 25만 500원이었다. 이들 종목의 장중 저가는 각각 4000원, 1만 7380원, 25만원이었다.하락폭은 에이비엘바이오(298380)가 가장 컸다. 8.09% 내린 5만 4500원으로, 장중 고가 5만 6700원과 저가 5만 4200원을 기록했다. 삼현(437730)은 3.61% 하락한 5만 800원이었다. NAVER(035420)는 1.94% 내린 20만 2000원, LG전자(066570)는 1.58% 하락한 19만 8800원에 거래됐다. 삼성SDI(006400)도 1.28% 내린 54만원이었다.거래량은 삼성전자가 63만 1017주로 상위 20개 종목 가운데 가장 많았다. 거래대금은 1565억 8500만원이었다. SK하이닉스는 15만 2973주가 거래됐고 거래대금은 2590억 8200만원으로 가장 컸다. 이뮨온시아는 32만 6124주가 체결돼 급등과 함께 거래도 활발했다. 검색 4위 삼성전기(009150)는 거래량이 1만 6000주에 그쳐 높은 관심이 거래로 이어진 정도는 제한적이었다.검색 상위 20개 종목은 상승 7개, 하락 11개, 보합 2개로 갈렸다. 상위 두 종목 중 삼성전자는 보합, SK하이닉스는 상승했고 중하위권에서는 LS에코에너지와 이뮨온시아의 상승률이 두드러졌다. 거래는 삼성전자와 SK하이닉스에 상대적으로 많이 몰렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자