[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 검색 상위권, 반도체 대형주와 기술주 집중

SK하이닉스·삼성전자, 관심 높았지만 주가는 하락

주성엔지니어링·제주반도체, 상승세 두드러짐

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10일 장 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색비율 상위 1, 2위는 각각 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 차지했지만 주가는 모두 소폭 하락하며 보합권 혼조 흐름을 나타냈다. 반면 주성엔지니어링(036930)과 제주반도체(080220), 삼성전자우(005935) 등 일부 종목은 비교적 강한 상승세를 보이며 단기 수급이 쏠리는 모습이었다.검색 1위 SK하이닉스는 검색비율 15.17%를 기록했고, 주가는 전일 대비 3000원 내린 185만 3000원에 마감했다. 장중 189만 원까지 올랐지만 181만 1000원까지 밀리는 등 변동성을 보였다. 검색 2위 삼성전자도 검색비율 15.15%로 비슷한 관심을 받았으나 500원 내린 26만 9000원에 거래를 마쳤다. 거래량은 2100만 주를 웃돌며 상위 종목 가운데 가장 활발했다.이날 상승 탄력이 가장 두드러진 종목 중 하나는 주성엔지니어링이었다. 검색 3위에 오른 주성엔지니어링은 1만 4500원 오른 22만 1000원으로 마감해 7.02% 상승률을 나타냈다. 장중 고가도 23만 9500원까지 치솟았다. 제주반도체 역시 5.07% 오른 7만 8800원으로 마감했고, 한미반도체(042700)는 1.00% 상승한 25만 3000원에 거래를 끝냈다. 반도체 장비·소부장 전반에 대한 관심이 검색 순위에도 반영된 셈이다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자우가 상대적으로 강했다. 삼성전자우는 5500원 오른 20만 3000원으로 2.78% 상승 마감했고, 현대차(005380)는 0.26% 오른 38만 9000원, LG전자(066570)는 0.98% 오른 20만 6500원을 기록했다. 우리기술(032820)과 대우건설(047040)도 각각 1.96%, 1.54% 상승하며 강세권에서 장을 마쳤다.반면 2차전지와 일부 경기민감주 흐름은 다소 부진했다. 삼성SDI(006400)는 1만 3000원 내린 56만 1000원으로 2.26% 하락했고, 한화오션(042660)은 2.95% 내린 8만 5500원으로 낙폭이 컸다. 두산에너빌리티(034020)도 1.96% 하락한 8만 9900원에 마감했다. NAVER(035420)는 0.95% 내린 20만 8000원, SK이노베이션(096770)은 0.26% 내린 15만 3100원, SK스퀘어(402340)는 0.26% 내린 113만 5000원으로 거래를 마쳤다.개별 종목별로는 HPSP(403870)가 장중 6만 300원까지 오르기도 했지만 결국 0.71% 하락한 5만 5600원에 마감했고, 알테오젠(196170)은 0.89% 내린 27만 7000원에 거래를 끝냈다. 대한광통신(010170)도 1.47% 하락한 1만 4740원을 기록했다. 이날 검색상위 종목군은 지수 방향성보다 업종과 종목별 재료에 따라 등락이 엇갈리는 전형적인 차별화 장세를 보여줬다.마감 기준으로 보면 검색 상위권은 반도체 대형주와 장비주, 고가 우량주에 관심이 집중된 가운데 주가는 혼조세를 보였다. 투자자들은 단기 급등 종목의 변동성과 대형주의 방향성을 함께 점검하는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자