[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·2차전지 검색 상위권 집중

SK하이닉스·삼성SDI 등 강세 확대

우리기술 급등, NAVER·대우건설 약세

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9일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 2차전지, 일부 개별 재료주로 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다. 검색 1위는 삼성전자(005930)가 차지했지만 주가는 26만9500원으로 보합 마감했고, 검색 2위 SK하이닉스(000660)는 185만6000원으로 3.51% 상승하며 지수 주도주 역할을 했다.특히 이날 검색 상위권에서는 2차전지 관련주의 탄력이 두드러졌다. 삼성SDI(006400)는 57만4000원으로 8.30% 올랐고, SK이노베이션(096770)은 15만3500원으로 11.23% 급등했다. 엘앤에프(066970)도 12만7000원으로 11.70% 뛰었으며, 에코프로(086520)는 8만6800원으로 7.03%, 에코프로비엠(247540)은 11만4900원으로 9.64% 상승했다. LG에너지솔루션(373220) 역시 37만1000원으로 6.46% 오르며 전반적인 2차전지 투자심리를 끌어올렸다.반도체 대형주 흐름도 견조했다. 삼성전기(009150)는 140만4000원으로 2.48% 상승했고, 주성엔지니어링(036930)은 20만6500원으로 6.12% 올랐다. 반면 삼성전자우(005935)는 19만7500원으로 0.45% 하락해 보통주와 차별화된 흐름을 보였다.개별 종목 가운데서는 우리기술(032820)이 1만4320원으로 21.25% 급등하며 가장 강한 상승률을 기록했다. 거래량도 3843만7601주로 폭증해 단기 수급이 집중됐다. 대한광통신(010170)도 1만4960원으로 9.20% 올라 높은 관심을 받았다. 두산에너빌리티(034020)는 9만1700원으로 2.46%, 한화오션(042660)은 8만8100원으로 2.32%, POSCO홀딩스(005490)는 33만7000원으로 2.59% 상승 마감했다.완성차와 전자 업종에서는 현대차(005380)가 38만8000원으로 0.78% 상승한 반면 LG전자(066570)는 20만4500원으로 0.24% 내렸다. 인터넷과 건설주는 상대적으로 약세였다. NAVER(035420)는 21만원으로 2.10% 하락했고, 대우건설(047040)은 1만9450원으로 2.60% 내렸다.이날 검색상위 종목 전반을 보면 반도체와 2차전지, 일부 중소형 개별주에 자금이 쏠리며 상승 종목이 우세했다. 특히 SK하이닉스와 삼성SDI, SK이노베이션, 엘앤에프, 우리기술 등이 높은 등락률로 투자자 관심을 끌었고, 삼성전자는 지수 대표주답게 검색 최상단을 유지했지만 주가 자체는 숨 고르기에 들어간 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자