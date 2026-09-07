[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…반도체 장비 강세, 바이오 대형주는 엇갈려

세줄 요약 코스닥 시총 상위주, 업종별 혼조세 전개

반도체 장비주 강세, 2차전지주 소폭 반등

바이오 대형주 종목별 등락 엇갈림

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7일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 차별화된 흐름을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 반도체 장비와 일부 기술주가 비교적 강한 탄력을 보이는 반면, 바이오 대형주들은 종목별로 희비가 엇갈리는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 28만 7000원으로 전일 대비 1500원(-0.52%) 내렸다. 반면 에코프로(086520)는 8만 3000원으로 600원(+0.73%), 에코프로비엠(247540)은 10만 7300원으로 1300원(+1.23%) 올라 2차전지 대표주들은 소폭 강세를 유지하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 45만 5500원으로 3500원(-0.76%) 하락했다.반도체 장비주 강세가 두드러진다. 주성엔지니어링(036930)은 18만 6800원으로 8500원(+4.77%) 급등했고, 원익IPS(240810)는 11만 7200원으로 2400원(+2.09%) 상승했다. 이오테크닉스(039030)도 46만 500원으로 1만 7500원(+3.95%) 올랐으며, HPSP(403870)는 5만 3300원으로 2500원(+4.92%) 뛰었다. ISC(095340)는 19만 2600원으로 1만 600원(+5.82%) 상승해 이날 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록 중이다. 피에스케이(319660)는 12만 6500원으로 보합권에 머물렀다.개별 종목별 거래도 활발하다. HPSP 거래량은 192만 3167주로 가장 많았고, 주성엔지니어링도 85만 608주가 거래되며 수급이 집중됐다. 원익IPS 54만 6933주, 로보티즈(108490) 53만 7259주, HLB(028300) 42만 4567주 등도 비교적 활발한 거래를 나타냈다.로봇 및 기술 성장주도 대체로 강세다. 로보티즈는 31만 4000원으로 9500원(+3.12%) 상승했고, 리노공업(058470)은 6만 8400원으로 1800원(+2.70%) 올랐다. 심텍(222800)은 11만 9500원으로 1600원(+1.36%), 파두(440110)는 7만 800원으로 3500원(+5.20%) 상승했다.바이오주는 종목별 온도차가 뚜렷하다. HLB는 3만 2900원으로 850원(-2.52%) 내려 낙폭이 상대적으로 컸다. 알테오젠과 파마리서치(214450)도 각각 -0.52%, -0.65%로 약세를 보였고, 에이비엘바이오(298380)는 7만 1000원으로 400원(-0.56%) 밀렸다. 반면 삼천당제약(000250)은 16만 3300원으로 6300원(+4.01%) 올랐고, 펩트론(087010)은 15만 9500원으로 2200원(+1.40%), 리가켐바이오(141080)는 9만 3300원으로 1300원(+1.41%) 상승했다.외국인 지분율 측면에서는 HPSP가 33.32%로 높았고, 리노공업 31.99%, ISC 29.73%, 파두 27.78%, 이오테크닉스 26.88% 등이 뒤를 이었다. 실적 지표상으로는 리노공업의 ROE가 22.45%, HPSP가 24.79%, 파마리서치가 26.88%, 알테오젠이 39.42%를 기록해 수익성 차별화도 확인된다.이날 코스닥 시총 상위주는 2차전지의 완만한 반등, 반도체 장비주의 상대적 강세, 바이오주의 종목별 차별화가 동시에 전개되는 양상이다. 장중 흐름상 투자자들은 업종 전반보다 개별 실적과 모멘텀에 따라 종목별 대응 수위를 조절하는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자