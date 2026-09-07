[서울데이터랩]삼성전자·SK하이닉스 급등에 시총 상위주 강세…한화에어로는 약세

세줄 요약 반도체 대형주 급등, 지수 상단 견인

지주·금융주 동반 상승, 매수세 확산

2차전지·바이오 혼조, 방산주 약세

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7일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 강세 흐름을 나타내고 있다. 특히 반도체와 지주, 금융 관련 대형주가 지수 상단을 견인하는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 26만6000원으로 전일 대비 1만500원(4.11%) 상승했다. 거래량은 730만7134주를 기록했다. SK하이닉스(000660)는 174만8000원으로 10만1000원(6.13%) 오르며 대형 반도체주 가운데 가장 두드러진 상승폭을 보였다. 삼성전자우(005935)도 19만6200원으로 2.40% 상승했다.지주 및 투자 성격 종목의 오름세도 강하다. SK스퀘어(402340)는 110만5000원으로 6.15% 상승했고, SK(034730)는 59만9500원으로 4.62% 올랐다. 삼성물산(028260)도 37만8500원으로 3.13% 상승하며 견조한 흐름을 이어갔다.금융주 역시 강세다. KB금융(105560)은 17만5200원으로 1.86% 상승했고, 신한지주(055550)는 11만3800원으로 3.17% 올랐다. 삼성생명(032830)도 30만7750원으로 3.45% 상승해 보험·금융 대형주 전반에 매수세가 유입되는 양상이다.산업재와 전통 제조 대형주 가운데서는 두산에너빌리티(034020)가 8만4400원으로 6.57% 급등하며 눈에 띄었다. 현대차(005380)는 38만8750원으로 1.37%, 현대모비스(012330)는 42만8500원으로 1.54% 각각 상승했고, 기아(000270)는 12만6700원으로 0.16% 오르며 보합권 강세를 보였다. 반면 HD현대중공업(329180)은 43만5500원으로 0.23% 내렸다.2차전지와 바이오 종목은 상대적으로 혼조세를 보였다. LG에너지솔루션(373220)은 36만원으로 0.42% 상승했고 삼성바이오로직스(207940)는 144만8000원으로 0.07% 오르며 강보합권에 머물렀다. 반면 삼성SDI(006400)는 54만1000원으로 1.28% 하락했고, 셀트리온(068270)도 18만5500원으로 1.38% 내렸다.개별 종목별로는 한화에어로스페이스(012450)가 103만원으로 2.37% 하락해 상위주 가운데 상대적으로 부진했다. 외국인 지분율이 높은 종목 가운데서는 삼성전자 46.73%, SK하이닉스 50.50%, KB금융 79.08%, 신한지주 61.92% 등 주요 대형주에 대한 수급 기대도 함께 부각되는 분위기다.종합하면 이날 장중 시총 상위주는 반도체 중심의 기술주 강세가 두드러지고, 금융·지주주가 뒤를 받치는 구조다. 다만 2차전지와 일부 방산, 바이오 종목은 종목별 차별화가 이어지면서 업종 내 선별 장세가 전개되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자