[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…한화투자증권·에이프로젠바이오로직스 강세

세줄 요약 거래상위 종목 혼조세, 업종별 등락 엇갈림

한화투자증권·에이프로젠바이오로직스 강세

삼성전자 거래대금 집중, 대형주 자금 유입

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4일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목군은 종목별로 등락이 엇갈리는 가운데 증권, 바이오, 물류 관련 종목들이 상대적으로 강한 주가 흐름을 보였다.네이버금융 집계 기준 거래량 상위에는 한화투자증권(003530)이 633만814주로 가장 많이 거래됐고, 주가는 5130원으로 전일 대비 450원 오른 9.62%를 나타냈다. 삼성전자(005930)는 624만2906주가 거래되며 거래량 상위권에 올랐고, 주가는 25만4750원으로 1.90% 상승했다. 에이프로젠바이오로직스(003060)도 603만5222주의 거래량을 기록하며 18.12% 급등한 2040원에 거래됐다.거래대금 기준으로는 삼성전자가 1조5884억7600만원으로 압도적인 1위를 기록했다. 이어 대한항공(003490)이 1009억4700만원, 삼성중공업(010140)이 427억6800만원, 우리금융지주(316140)가 538억1100만원 수준의 거래대금을 나타내며 시장 자금이 대형주와 실적주에도 분산되는 모습이다.상승률 측면에서는 에이프로젠바이오로직스가 18.12%로 가장 두드러졌고, 한화투자증권 9.62%, 비에이치(090460) 8.72%, 에이프로젠(007460) 7.93%, STX그린로지스(465770) 6.94%, 한화머시너리앤서비스홀딩스(0220W0) 6.62%, 써니전자(004770) 6.47%, SK오션플랜트(100090) 5.35% 등이 강세를 보였다. 대한항공도 3.60% 상승해 상대적으로 견조한 흐름을 이어갔다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 금호전기(001210)는 7.77% 내린 1만1870원으로 낙폭이 컸고, 한화생명(088350)은 4.42% 하락한 5840원, 금호건설(002990)은 2.91% 내린 1만6030원, 삼성중공업은 2.77% 하락한 2만1050원, 우리금융지주는 2.74% 내린 3만3700원에 거래됐다. 대우건설(047040)과 팬오션(028670), 흥아해운(003280) 등은 소폭 오름세를 보이며 비교적 제한된 변동폭을 나타냈다.시가총액 상위 대표주 가운데서는 삼성전자가 1489조3395억원으로 가장 큰 규모를 유지했고, 우리금융지주 24조8297억원, 삼성중공업 18조5240억원, 대한항공 11조1203억원 등이 뒤를 이었다. 이날 장중 거래상위 흐름은 중소형 개별 종목의 탄력적인 상승과 함께 대형주의 거래대금 집중이 동시에 나타나는 양상이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자