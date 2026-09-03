[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목, 조선·해운·철강 강세…SK오션플랜트 15%대 급등

세줄 요약 조선·해운·철강주 중심 매수세 확대

SK오션플랜트 15%대 급등, 팬오션·삼성중공업 강세

삼성전자 거래대금 확대, 일부 종목 차익실현

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3일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 조선·해운·철강 관련주와 일부 개별 종목에 매수세가 집중되며 거래가 활발하게 이뤄지고 있다. 거래상위 종목군 전반이 상승 우위를 보이는 가운데 대형주 삼성전자(005930)도 높은 거래대금을 기록하며 시장 관심을 받고 있다.거래량 상위권에서는 한화생명(088350)이 1754만9093주로 가장 활발한 거래를 보였고, 주가는 6190원으로 전일 대비 7.28% 올랐다. 현대약품(004310)은 1504만2364주가 거래되며 3.30% 상승한 7820원을 기록했고, KBI동양철관(008970)은 840만7093주가 손바뀜되며 13.68% 급등했다. 써니전자(004770)와 부국철강(026940)도 각각 5.79%, 7.76% 상승하며 거래가 집중됐다.상승률 기준으로는 SK오션플랜트(100090)가 가장 두드러졌다. SK오션플랜트는 13만8800원에 거래되며 전일 대비 15.67% 올랐고, 거래량은 615만1196주를 기록했다. 한솔테크닉스(004710)도 14.64% 상승한 8690원, 보해양조(000890)는 12.84% 오른 1512원, 팬오션(028670)은 9.44% 상승한 6030원에 거래됐다. 삼성중공업(010140) 역시 8.32% 오른 2만1600원으로 강세를 나타냈다.업종별로는 조선·해운 관련 종목의 강세가 눈에 띄었다. 흥아해운(003280)은 1.46% 오른 1737원, 팬오션은 9%대 상승률을 기록했고, 삼성중공업과 SK오션플랜트도 동반 급등했다. 철강 관련주인 부국철강, 하이스틸(071090), 넥스틸(092790)도 나란히 상승하며 소재 업종 전반의 매수세를 반영했다.시가총액 상위 대형주인 삼성전자는 25만3500원으로 1.20% 상승했고, 거래량은 592만8580주, 거래대금은 1조5017억600만원으로 집계됐다. 우리금융지주(316140)도 0.43% 오른 3만4650원, 대우건설(047040)은 2.36% 상승한 1만6665원에 거래되며 비교적 견조한 흐름을 이어갔다.반면 일부 종목은 차익실현 매물에 밀렸다. 금호건설(002990)은 1.58% 내린 1만6830원, 금호전기(001210)는 3.46% 하락한 1만2840원, STX그린로지스(465770)는 8.92% 급락한 3575원을 기록했다. 다스코(058730)도 3.81% 내리며 약세권에 머물렀다.전반적으로 이날 코스피 거래상위 종목군은 순환매 속에 개별 재료와 업종 모멘텀이 맞물리며 변동성이 확대되는 모습이다. 장중에는 거래량 상위 종목들의 수급 변화와 조선·해운·철강주 중심의 상승세 지속 여부가 투자심리를 좌우할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자