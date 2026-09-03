[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·전력기기·대형주 중심 강세 흐름

삼성전자·SK하이닉스 검색비율 상위 유지

산일전기 급등, SK이노베이션 약세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 반도체와 전력기기, 대형주를 중심으로 전반적인 강세 흐름을 나타냈다. 상위 20개 종목 가운데 대부분이 상승세를 보인 가운데, SK이노베이션(096770)과 NAVER(035420) 정도만 약세 또는 보합권에 머물렀다.검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 20.74%를 기록했다. 삼성전자는 현재 25만 4500원으로 전일 대비 4000원(1.60%) 상승했고, 장중 25만 5000원까지 올랐다. 2위 SK하이닉스(000660)도 검색비율 16.06%를 기록하며 164만 2000원으로 2만 9000원(1.80%) 상승했다. 반도체 대표주인 삼성전기(009150) 역시 144만 4000원으로 4만 4000원(3.14%) 오르며 상위권에서 상대적으로 강한 탄력을 보였다.시가총액 상위 대형주도 대체로 견조했다. 현대차(005380)는 38만원으로 0.53% 상승했고, LG전자(066570)는 20만 1000원으로 0.25% 올랐다. NAVER는 20만 9000원으로 보합을 나타냈다. SK스퀘어(402340)는 99만 6000원으로 1.43% 상승했고, POSCO홀딩스(005490)도 33만 500원으로 0.15% 강보합 흐름을 보였다.바이오와 성장주군에서도 상승 종목이 우세했다. 알테오젠(196170)은 30만 3500원으로 1.68% 상승했고, HLB(028300)는 3만 3800원으로 1.35% 올랐다. 에코프로(086520)는 8만 3100원으로 1.34%, 엘앤에프(066970)는 12만 5600원으로 0.72% 각각 상승했다. 다만 SK이노베이션은 12만 8800원으로 2.05% 하락해 검색상위 종목 가운데 가장 부진한 흐름을 보였다.산업재와 조선, 전력설비 관련 종목도 강세를 이어갔다. 두산에너빌리티(034020)는 7만 7300원으로 0.91%, 한화오션(042660)은 8만 3600원으로 1.95%, 삼성중공업(010140)은 1만 9990원으로 0.25% 상승했다. LS ELECTRIC(010120)은 19만 6400원으로 0.36% 올랐고, 산일전기(062040)는 19만 4500원으로 1만 700원(5.82%) 급등하며 검색상위 20개 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 한미반도체(042700)도 21만 6000원으로 1.17% 상승했다.개장 초반 검색상위 종목 흐름은 반도체와 전력기기, 일부 바이오주로 매수세가 집중되는 양상으로 요약된다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 높은 검색비율과 함께 동반 상승세를 나타내며 시장 관심을 이끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자