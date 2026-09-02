[마감시황]코스닥 803.98로 2.10% 하락 마감…중동 긴장 속 3거래일 연속 약세

세줄 요약 중동 긴장·유가·금리 상승에 코스닥 약세

803.98 마감, 3거래일 연속 하락 지속

기관 순매도 확대, 하락 종목 1298개

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코스닥이 2% 넘게 밀리며 800선 초반까지 내려앉았다. 중동발 지정학적 긴장과 국제유가, 미국 국채금리 상승 부담이 투자심리를 짓눌렀고 시장 전반에 매도세가 확산됐다.2일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 17.27포인트(-2.10%) 내린 803.98에 마감했다. 지수는 802.80에 출발한 뒤 장중 한때 796.34까지 저점을 낮췄고, 장중 고점은 819.62였다. 최근 3거래일 연속 하락이며, 전날 821.25에서 다시 낙폭을 키웠다.거래량은 5억2799만7000주, 거래대금은 5조4246억8100만원으로 집계됐다. 투자자별로는 개인이 1728억원, 외국인이 618억원을 순매수했지만 기관이 2321억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 15억원 순매도, 비차익거래가 22억원 순매수로 전체 7억원 순매수를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 이날 코스닥에서 상승 종목은 359개, 보합은 76개에 그친 반면 하락 종목은 1298개에 달했다. 상한가 7개, 하한가 4개가 나와 종목별 변동성도 컸다.시가총액 상위 종목도 대부분 밀렸다. 알테오젠(196170)은 29만8500원으로 0.83% 내렸고, 에코프로(086520)는 8만2000원으로 5.96%, 에코프로비엠(247540)은 10만8000원으로 7.06% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 43만6500원으로 2.89%, HLB(028300)는 3만3350원으로 2.06% 떨어졌다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 17만3700원으로 0.40% 올랐고, 이오테크닉스(039030)는 40만2000원으로 2.03% 상승했다.급등 종목군에서는 알에프세미가 75.68% 오른 195원으로 가장 큰 상승률을 기록했다. 엠아이큐브솔루션은 30.00% 오른 2210원, 미스터블루는 29.95% 오른 2495원, 좋은사람들은 29.94% 오른 625원, 동양파일은 29.93% 오른 3885원으로 거래를 마쳤다.반면 하락률 상위에는 하한가 종목이 대거 포진했다. 모아라이프플러스와 케이엠제약은 각각 30.00% 내린 679원, 931원에 마감했고, 마이크로디지탈은 29.99% 내린 768원, 골드앤에스는 29.94% 내린 1895원을 기록했다. 신라에스지는 26.74% 하락한 1460원에 거래를 마쳤다.대외 여건은 증시에 부담으로 작용했다. 미군의 이란 공습 재개로 중동 지역 긴장이 고조되면서 국제유가와 미국 국채금리가 상승했고, 위험자산 선호가 약해지며 국내 증시에도 매물이 출회됐다. 원·달러 환율은 장중 1360원대에서 등락하며 변동성을 키웠다.한편 코스닥 시장 체질 개선 방안으로 추진 중인 승강형 세그먼트 도입은 세부안 발표와 시행 일정이 여전히 확정되지 않은 상태다. 시장에서는 시가총액이나 영업실적 중심의 분류 기준이 기술기업과 바이오 기업의 특성을 충분히 반영할 수 있는지를 놓고 이견이 이어지고 있다. 관련 규정 정비까지 필요한 만큼 실제 시행까지는 다소 시간이 걸릴 가능성이 거론된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자