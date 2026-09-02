[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 장중 혼조…좋은사람들·동양파일·서산 상한가

세줄 요약 거래상위 종목 장중 혼조세, 수급 차별화

좋은사람들·동양파일·서산 상한가 급등

JW신약 거래량 1위, 인제니아테라퓨틱스 하락

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2일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래상위 종목군을 중심으로 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈리고 있다. 상한가 종목이 다수 등장한 가운데 상승 탄력이 두드러진 종목이 있는 반면 일부 종목은 장중 약세를 보이며 혼조 양상을 나타내고 있다.이 시각 거래량 1위는 JW신약(067290)으로 4601만 8590주가 거래됐다. 주가는 3045원으로 전일 대비 55원 오른 1.84%를 기록했다. 거래대금은 1494억 2600만원이다. 거래량 기준 상위권에서는 좋은사람들(033340)이 3229만 3405주 거래되며 가격제한폭까지 오른 625원을 나타냈고, 코데즈컴바인(047770)은 4100원으로 3.80% 상승했다.급등 종목도 적지 않았다. 좋은사람들은 29.94% 올라 상한가를 기록했고, 서산(079650)도 6790원으로 29.83% 급등해 상한가에 근접한 흐름을 보였다. 동양파일(228340)은 3885원으로 29.93% 올라 상한가를 나타냈다. 남화토건(091590)은 24.70%, 제이에스티나(026040)는 17.08%, 에스피소프트(443670)는 15.31%, 레메디(387690)는 13.60%, 흥구석유(024060)는 13.52%, 세아메카닉스(396300)는 12.50%, 와이씨(232140)는 10.92% 각각 상승했다.거래대금 상위 종목 가운데서는 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260)가 1759억 7400만원으로 가장 활발한 자금 유입을 보였지만 주가는 1만 8370원으로 4.77% 하락했다. JW신약이 뒤를 이었고, 흥구석유 865억 6200만원, 레메디 786억 1700만원, 대한광통신(010170) 528억 1800만원, 서산 534억 5900만원 등도 비교적 많은 거래대금을 기록했다.반면 약세 종목도 눈에 띄었다. 강동씨앤엘(198440)은 2010원으로 5.85% 하락했고, LK삼양(225190)은 6.73% 내린 914원을 기록했다. 모아데이타(288980)는 311원으로 6.33% 밀렸고, 한국비엔씨(256840)는 0.72% 약세를 보였다. 장중 거래가 집중된 종목군 내에서도 수급이 종목별로 차별화되는 모습이다.시가총액 상위 거래종목 중에서는 대한광통신이 2조 820억원 규모로 가장 컸고, 와이씨가 1조 165억원, 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)가 9083억원, 아난티(025980)가 5313억원 수준이었다. 아난티는 5460원으로 2.25% 상승했고, 대아티아이(045390)는 3840원으로 8.32% 오르며 상대적으로 견조한 흐름을 보였다.전반적으로 이날 코스닥 거래상위 종목들은 테마성 매수와 단기 수급 쏠림에 따라 중소형주 중심의 급등세가 부각되고 있다. 다만 상한가와 급락 종목이 동시에 나타나는 만큼 장중 변동성 확대에 유의할 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자