[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 검색 집중, 삼성전자·SK하이닉스 강세

현대약품 상한가, 거래량 급증과 관심 쏠림

2차전지·바이오·전기전자주 동반 약세

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1일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 반도체 대형주로 투자자 관심이 쏠린 가운데 업종별로 주가 흐름이 엇갈렸다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 16.20%를 기록했고, SK하이닉스(000660)가 13.19%로 뒤를 이었다. 다만 검색 상위권 전반에서는 반도체의 상대적 강세와 함께 2차전지, 바이오, 일부 IT·건설주의 약세가 동시에 나타나는 혼조 장세가 연출됐다.삼성전자는 전일 대비 1000원(0.38%) 오른 26만1000원에 거래를 마쳤다. 장중 25만4000원까지 밀렸으나 26만2500원까지 반등하며 강보합으로 마감했다. SK하이닉스는 1만9000원(1.14%) 상승한 169만3000원에 장을 마쳤고, 장중 171만3000원까지 오르며 반도체 대형주 가운데 상대적으로 탄탄한 흐름을 보였다. 삼성전자우(005935)도 3800원(2.04%) 오른 19만300원으로 마감해 삼성전자 본주보다 높은 상승률을 기록했다. 반면 삼성전기(009150)는 2만8000원(-1.92%) 내린 143만원으로 거래를 마쳤다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 종목별 차별화가 두드러졌다. SK스퀘어(402340)는 3만원(2.89%) 오른 106만7000원으로 상승 마감했고, 장중 107만2000원까지 오르며 강세를 나타냈다. SK이노베이션(096770)은 9800원(7.81%) 급등한 13만5300원에 거래를 끝내며 검색상위 종목 중 두드러진 상승폭을 기록했다. 반면 현대차(005380)는 3000원(-0.74%) 내린 40만500원, NAVER(035420)는 2000원(-0.92%) 하락한 21만5000원, 한화오션(042660)은 100원(-0.11%) 내린 8만7900원으로 비교적 제한적인 조정을 받았다.IT·전기전자 업종에서는 낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. LG전자(066570)는 1만원(-4.62%) 하락한 20만6500원에 마감했고, LG이노텍(011070)은 5만2000원(-8.10%) 급락한 59만원을 기록했다. 삼성SDI(006400)도 8000원(-1.39%) 내린 56만9000원에 거래를 마쳤다. 특히 LG이노텍은 시가가 63만2000원이었으나 장중 저가 58만2000원까지 밀리며 변동성이 컸다.2차전지와 바이오 관련주는 전반적으로 약세가 뚜렷했다. 엘앤에프(066970)는 1만5500원(-10.57%) 급락한 13만1200원으로 마감했고, 에코프로(086520)는 4100원(-4.49%) 내린 8만7200원을 기록했다. 알테오젠(196170)은 6500원(-2.11%) 하락한 30만1000원, HLB(028300)는 1550원(-4.35%) 내린 3만4050원, 펩트론(087010)은 1만7700원(-9.66%) 급락한 16만5500원으로 장을 마쳤다. 업종 내 투자심리가 전반적으로 위축된 모습이다.건설·플랜트 관련 종목도 부진했다. 두산에너빌리티(034020)는 1100원(-1.33%) 내린 8만1400원에 마감했고, 대우건설(047040)은 1370원(-7.53%) 하락한 1만6820원으로 낙폭이 컸다. 대우건설은 거래량이 619만1311주에 달해 투자자 관심은 높았지만 주가는 약세를 면치 못했다.이날 검색상위 종목 가운데 가장 강한 주가 흐름을 보인 종목은 현대약품(004310)이었다. 현대약품은 전일 대비 1910원 오른 8290원으로 상한가를 기록했고, 등락률은 29.94%였다. 거래량도 1957만9854주로 가장 활발했다. 반면 하락률 상위권에는 엘앤에프(-10.57%), 펩트론(-9.66%), LG이노텍(-8.10%), 대우건설(-7.53%) 등이 포진했다.종합하면 이날 검색상위 종목 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대표주의 견조한 상승, 현대약품의 상한가, 그리고 2차전지·바이오·일부 전기전자주의 동반 약세로 요약된다. 검색 관심은 대형주에 집중됐지만 실제 주가 흐름은 업종별로 뚜렷하게 엇갈리며 종목 장세 성격을 드러냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자