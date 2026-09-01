[마감시황]코스피, 장중 낙폭 딛고 6835.80 마감…삼성전자·SK하이닉스 상승

세줄 요약 장중 급락 후 코스피 6835.80 상승 마감

개인·외국인·기관 동반 순매도, 수급 부담

삼성전자·SK하이닉스 상승, 코스닥 하락

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코스피가 장중 급락 흐름을 딛고 상승 마감했다.1일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 15.78포인트(0.23%) 오른 6835.80에 장을 마쳤다. 지수는 6784.29로 출발해 장중 6857.35까지 올랐고, 한때 6732.47까지 밀리기도 했지만 장 후반 반등에 성공했다.최근 흐름을 보면 코스피는 8월 28일 6788.88까지 밀린 뒤 8월 31일 6820.02로 반등했고, 이날 다시 상승세를 이어갔다. 다만 52주 최고치인 9385.59와는 여전히 거리가 있다. 하반기 들어 지수는 높은 변동성 속에 뚜렷한 방향성을 잡지 못하는 모습이다.수급은 전반적으로 부담이었다. 투자자별로 개인은 5398억원, 외국인은 4919억원, 기관은 6340억원어치를 각각 순매도했다. 프로그램 매매도 차익거래 239억원 순매도, 비차익거래 2964억원 순매도로 전체 3203억원 순매도를 기록했다.거래는 다소 엇갈렸다. 유가증권시장에서 상승 종목은 446개, 하락 종목은 422개였고 보합은 40개였다. 상한가 4개 종목이 나왔다. 거래량은 2억6368만8000주, 거래대금은 17조4768억3800만원으로 집계됐다. 하반기 들어 거래대금이 줄어든 흐름이 이어지면서 증권업종 전반의 투자심리에도 부담으로 작용하는 분위기다.시가총액 상위 종목은 혼조세였다. 삼성전자(005930)는 26만1000원으로 0.38% 올랐고, SK하이닉스(000660)는 169만3000원으로 1.14% 상승했다. 삼성전자우(005935)는 2.04%, SK스퀘어(402340)는 2.89%, 삼성물산(028260)은 3.72%, 삼성생명(032830)은 1.14% 올랐다. 반면 삼성전기(009150)는 1.92%, LG에너지솔루션(373220)은 2.91%, 현대차(005380)는 0.74% 내렸다. 삼성바이오로직스(207940)는 0.13% 상승했다.개별 종목별로는 온타이드가 30.00% 오른 1040원, 인디에프가 29.98% 오른 4010원, 현대약품이 29.94% 오른 8290원, SK디앤디가 29.89% 오른 3650원으로 각각 상한가에 근접하거나 상한가를 기록했다. 비에이치는 20.68% 오른 2만2000원으로 급등했다. 반면 혜인은 13.08% 내린 1만770원, 엘앤에프는 10.57% 내린 13만1200원, SK오션플랜트는 9.78% 내린 1만2450원, GS건설은 8.26% 내린 3만3300원, LG이노텍은 8.10% 내린 59만원으로 약세를 보였다.이날 코스닥지수는 13.04포인트(1.56%) 내린 821.25로 마감해 코스피와 다른 흐름을 나타냈다. 두 시장 모두 장중 변동성은 컸지만 마감 결과는 코스피 상승, 코스닥 하락으로 엇갈렸다.공시 측면에서는 대형 계약과 기업 재편 소식도 나왔다. 삼성전기는 글로벌 대형기업과 1조원 규모 적층세라믹콘덴서 공급 계약을 체결했다고 밝혔고, 한화오션은 오세아니아 지역 선주와 12조7835억원 규모 대형가스운반선 3척 수주 계약을 공시했다. 일성건설은 캄보디아 공공사업교통부로부터 857억원 규모 시엠립 우회도로 공사를 수주했다고 밝혔다. SNT모티브는 SNT로보틱스를 흡수합병한다고 공시했고, 케이카는 최대주주가 한앤코오토서비스홀딩스에서 KG스틸로 변경됐다고 밝혔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자