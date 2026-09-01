[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조세…SK 5%대 강세, 한화에어로스페이스 3%대 약세

세줄 요약 코스피 시총 상위주 업종별 혼조세

SK·SK하이닉스·신한지주 강세

한화에어로스페이스·현대모비스 약세

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1일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 등락이 엇갈리는 혼조 흐름을 보이고 있다. 반도체 대형주 가운데 SK하이닉스(000660)가 오름세를 나타내는 반면 삼성전자(005930)는 소폭 내렸고, 금융주 일부와 지주사는 강세를 보인 반면 2차전지, 자동차, 방산주 일부는 약세를 나타내고 있다.시가총액 1위 삼성전자는 25만9250원으로 전일 대비 750원(0.29%) 하락했다. 거래량은 684만582주를 기록했다. 반면 SK하이닉스는 168만7000원으로 1만3000원(0.78%) 오르며 대형 반도체주 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 삼성전자우(005935)도 18만7300원으로 0.43% 상승했다.상승 폭이 가장 두드러진 종목은 SK(034730)로, 57만3000원까지 오르며 5.14% 상승했다. 신한지주(055550)도 11만1100원으로 2.02% 올라 금융주 가운데 강한 흐름을 나타냈다. 삼성물산(028260) 역시 38만1000원으로 1.20% 상승했고, 셀트리온(068270)은 18만9200원으로 0.16% 오르며 강보합권에 머물렀다. SK스퀘어(402340)도 0.39% 상승했다.반면 낙폭이 큰 종목으로는 한화에어로스페이스(012450)가 꼽혔다. 한화에어로스페이스는 106만500원으로 3.77% 하락했고, 현대모비스(012330)는 44만500원으로 2.87% 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 8만700원으로 2.18%, 삼성전기(009150)는 142만7000원으로 2.13%, KB금융(105560)은 17만원으로 1.90% 각각 하락했다.2차전지와 자동차 관련 대형주도 전반적으로 부진했다. LG에너지솔루션(373220)은 37만4000원으로 1.06% 내렸고 삼성SDI(006400)는 57만6000원으로 0.17% 하락했다. 현대차(005380)는 39만8500원으로 1.24% 밀렸고 기아(000270)는 13만1000원으로 보합을 기록했다. HD현대중공업(329180)은 44만2000원으로 1.67% 하락했고, 삼성바이오로직스(207940)와 삼성생명(032830)도 각각 1.19%, 1.14% 내렸다.수급 지표를 보면 외국인 지분율은 KB금융이 79.25%, 삼성전자우가 76.11%, 신한지주가 62.09%, SK하이닉스가 50.56%로 높게 나타났다. 거래량은 삼성전자가 가장 많았고, SK하이닉스와 두산에너빌리티, KB금융, 삼성전자우 등이 뒤를 이었다.장중 시총 상위 종목군은 뚜렷한 주도주 한 방향보다는 업종별 순환매 양상이 부각되는 모습이다. 반도체와 일부 금융·지주사가 지수를 방어하는 가운데, 2차전지와 자동차, 방산 일부 종목의 약세가 상단을 제한하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자