[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색상위, 주가는 동반 약세

기술주·2차전지주 전반 하락, 차익실현 매물 출회

SK이노베이션·HLB·비에이치 등 개별 강세

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1일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 검색비율 상위에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 올랐지만 주가는 모두 약세를 나타냈고, 2차전지와 전자부품 일부 종목의 낙폭도 두드러졌다. 반면 SK이노베이션(096770), HLB(028300), 비에이치(090460) 등 일부 종목은 강한 상승세를 보이며 투자자 관심이 집중되는 모습이다.검색 1위 삼성전자는 검색비율 19.54%로 가장 높은 관심을 받았지만 주가는 25만6500원으로 전일 대비 3500원 내린 1.35% 하락세를 기록했다. 검색 2위 SK하이닉스도 166만3000원으로 0.66% 내렸다. 반도체 대표주의 동반 약세 속에서도 거래량은 삼성전자 77만3264주, SK하이닉스 12만5550주를 기록하며 개장 초반 활발한 매매가 이어졌다.시가총액 상위 기술주들도 대체로 부진했다. 삼성SDI(006400)는 57만1000원으로 1.04% 내렸고, 삼성전기(009150)는 142만6000원으로 2.19% 하락했다. LG전자(066570)는 20만8000원으로 3.93% 밀리며 비교적 낙폭이 컸다. NAVER(035420)는 21만6500원으로 0.23% 내렸고, SK스퀘어(402340)는 101만9000원으로 1.74% 하락했다.2차전지 관련 종목들의 약세도 눈에 띄었다. 에코프로(086520)는 9만100원으로 1.31% 하락했고, 엘앤에프(066970)는 13만7800원으로 6.07% 급락했다. LG에너지솔루션(373220)도 37만1500원으로 1.72% 내렸다. POSCO홀딩스(005490) 역시 33만7750원으로 0.22% 약세를 보였다.반면 일부 종목은 강세를 나타냈다. SK이노베이션은 13만2800원으로 7300원 오르며 5.82% 상승했고, 거래량도 17만9493주를 기록했다. HLB는 3만7375원으로 4.99% 올랐고, 로보티즈(108490)는 26만5500원으로 3.11% 상승했다. 비에이치는 1만9960원으로 9.49% 급등하며 검색상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 보였다. 현대차(005380)는 40만4000원으로 0.12%, 한화오션(042660)은 8만8300원으로 0.34% 각각 상승했다.개장 초반 검색상위 종목군에서는 반도체와 2차전지 대형주에 차익실현 매물이 출회되는 가운데, 개별 모멘텀을 보유한 일부 종목으로 매수세가 분산되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자