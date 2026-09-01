[서울데이터랩]코스피, 9월 첫 거래일 하락 출발…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 코스피, 9월 첫날 외국인·기관 매도에 하락 출발

개인 순매수에도 프로그램 매도 우위, 지수 약세

시총 상위주 대체로 하락, 코스닥도 동반 약세

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9월 첫 거래일 코스피가 약세로 출발하며 전날 상승분 일부를 반납하고 있다.1일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 42.14포인트(0.62%) 내린 6777.88을 기록 중이다. 지수는 35.73포인트(0.52%) 하락한 6784.29로 출발한 뒤 장중 6786.85까지 올랐지만, 곧바로 하락 폭을 키우며 6751.76까지 저점을 낮췄다.장 초반 수급은 개인이 떠받치고 있다. 개인은 2878억원 순매수 중인 반면 외국인은 1329억원, 기관은 1877억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매도 차익거래 446억원, 비차익거래 1123억원 순매도로 전체 1568억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목도 대체로 내림세다. 삼성전자(005930)는 1.15% 내린 25만7000원, SK하이닉스(000660)는 0.30% 내린 166만9000원, SK스퀘어(402340)는 1.74% 내린 101만9000원, 삼성전기(009150)는 1.78% 내린 143만2000원, LG에너지솔루션(373220)은 1.46% 내린 37만2500원에 거래되고 있다. 현대차(005380)와 삼성바이오로직스(207940), KB금융(105560)도 약세다. 반면 삼성물산(028260)은 0.13% 오른 37만7000원으로 강보합을 보이고 있다.시장 전반에서도 하락 종목이 우세하다. 현재 유가증권시장에서는 357개 종목이 오르고 459개 종목이 내리고 있으며, 보합은 59개다. 상한가 1개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없다.종목별로는 SK디앤디가 상한가를 기록했고 금호전기, 디아이, 비에이치, SK이노베이션 등이 큰 폭으로 오르고 있다. 반면 SK오션플랜트와 한화, LG이노텍, 우성머티리얼스, 한화3우B 등은 하락 폭이 큰 모습이다.코스피는 전날 0.46% 상승 마감했지만 9월 첫날에는 매도 우위 속에 숨 고르기 장세를 나타내고 있다. 코스닥도 같은 시간대 동반 하락 흐름을 보이며 양 시장 모두 투자심리가 다소 위축된 상태다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자