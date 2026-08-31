[서울데이터랩]코스피 6562.88로 급락 출발…외국인·기관 매도에 시가총액 상위주 약세

세줄 요약 코스피 장 초반 3%대 급락 출발

외국인·기관 매도에 시총 상위주 약세

미국 지표·국내 수출이 향후 변수

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코스피가 31일 장 초반 3% 넘게 밀리며 급락세로 출발했다. 외국인과 기관의 동반 매도 속에 시가총액 상위 종목 전반이 약세를 보이면서 투자심리가 빠르게 위축되는 모습이다.31일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6788.88보다 226.00포인트(3.33%) 내린 6562.88을 기록 중이다. 지수는 6613.58에 출발한 뒤 장중 6617.06까지 올랐으나 곧바로 하락 폭을 키우며 6547.76까지 밀렸다.유가증권시장에서는 개인이 2643억원을 순매수하고 있지만 외국인이 2017억원, 기관이 932억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 프로그램 매매도 차익거래 119억원 매수 우위에도 비차익거래가 2528억원 매도 우위를 보이면서 전체적으로 2409억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 하락 압력도 강하다. 상승 종목은 102개에 그친 반면 하락 종목은 756개로 집계됐고, 보합은 34개였다. 거래량은 3411만 5000주, 거래대금은 1조 8770억 1000만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들은 대부분 약세다. 삼성전자(005930)는 3.99% 내린 24만 6750원, SK하이닉스(000660)는 3.81% 하락한 159만원, 삼성전자우(005935)는 3.91% 내린 17만 9500원에 거래되고 있다. SK스퀘어(402340)는 4.28%, 삼성전기(009150)는 4.96%, 현대차(005380)는 2.38%, 삼성바이오로직스(207940)는 2.29%, 삼성생명(032830)은 3.23% 각각 내렸다. 반면 KB금융(105560)은 0.76% 올라 시가총액 상위주 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였고, LG에너지솔루션(373220)은 보합이다.장 초반 개별 종목 장세도 뚜렷하다. 상승률 상위에서는 SHD가 가격제한폭까지 오른 1만 6050원을 기록했고, 신풍제약은 15.66%, 엠앤씨솔루션은 14.49%, 금호전기는 14.14%, STX그린로지스는 13.32% 상승했다. 반면 에넥스는 26.21% 급락했고 우성머티리얼스는 14.87%, 한올바이오파마는 10.84%, 고려아연은 7.20%, 한전기술은 7.19% 내렸다.이번 주 증시는 주요 대외 변수에 민감하게 반응할 가능성이 크다. 시장에서는 이번 주 코스피 예상 범위로 6400~7500, 6400~7200이 제시되고 있다. 금리 안정과 유가 하락은 우호 요인으로 거론되지만, 최근 급등에 따른 차익실현 물량은 부담으로 꼽힌다. 지난주 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 주주환원 정책, 엔비디아 호실적에도 7000 안착에는 실패했다.삼성전자는 8월 24일부터 11월 21일까지 15조원 규모 자사주를 장내 매수할 계획이며, 초반 매입 속도는 전체 예정 금액 대비 하루 3.3% 수준으로 진행 중이다. SK하이닉스도 8월 20일부터 11월 19일까지 40조원 규모 자사주 취득에 나선 상태로, 최근 5거래일 기준 하루 2.7% 속도로 매입이 이뤄지고 있다. 다만 이 같은 수급 방어 요인에도 외국인의 차익실현 물량이 출회되면서 지수 반등은 제한되는 분위기다.거시 환경도 경계 요인이다. 잭슨홀 회의에서 나온 미국 통화정책 관련 발언 이후 9월 금리 인상 가능성이 다시 시장의 부담으로 작용하고 있다. 단기금리는 상승한 반면 장기금리는 강보합에 머물러 시장은 과도한 충격보다는 정책 경로를 재점검하는 흐름을 보이고 있다.이번 주에는 미국 8월 ISM 제조업지수, ADP 신규 고용, 실업률 발표와 함께 국내 8월 수출 발표가 예정돼 있다. 미국 고용과 물가 관련 지표, 국내 수출 흐름이 향후 증시 방향성을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다. 반도체 수출 개선세가 확인될 경우 국내 기업 실적 기대를 떠받칠 수 있지만, 대외 긴축 우려가 커질 경우 변동성 확대는 이어질 가능성이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자