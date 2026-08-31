[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 3% 급락…반도체 약세에 805.14까지 밀려

세줄 요약 코스닥 장 초반 3%대 급락, 805선까지 하락

미국 금리 경계감과 반도체주 약세가 부담

외국인·기관 매도 우위, 하락 종목 대다수

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코스닥시장이 장 초반 큰 폭으로 밀리고 있다. 미국 금리 경계감과 반도체주 약세가 겹치면서 투자심리가 빠르게 위축된 모습이다.31일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 26.26포인트(3.13%) 내린 812.15를 나타내고 있다. 지수는 821.67에 출발한 뒤 한때 805.14까지 저점을 낮췄다. 지난 28일 838.41로 마감한 뒤 이날 급락세로 방향을 틀었다.수급별로는 개인이 641억원 순매수하고 있으나 외국인이 469억원, 기관이 165억원 각각 순매도하며 지수 하락을 이끌고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 1억원 매도, 비차익거래 490억원 매도로 전체 491억원 순매도를 기록 중이다.시장 전반의 약세도 뚜렷하다. 상승 종목은 242개, 상한가는 3개에 그친 반면 하락 종목은 1391개에 달하고 보합은 79개다. 거래량은 6만9512천주, 거래대금은 5558억4600만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 내리고 있다. 알테오젠(196170)은 30만1000원으로 5.94% 하락했고, 에코프로(086520)는 8만9800원으로 0.44%, 에코프로비엠(247540)은 11만7600원으로 0.51% 내렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 44만원으로 3.51%, 주성엔지니어링(036930)은 16만9200원으로 4.30%, 원익IPS(240810)는 10만6000원으로 4.59% 하락했다. 리노공업(058470), HLB(028300), 이오테크닉스(039030), 파마리서치(214450)도 일제히 약세다.장 초반 급등 종목으로는 티케이지애강과 사토시홀딩스가 각각 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 캔버스엔도 29.96% 상승했다. 엑사이엔씨는 23.03%, 모아라이프플러스는 22.06% 뛰었다. 반면 뷰노는 24.05% 급락했고, 다이나믹솔루션은 10.97%, 샘씨엔에스는 9.86%, 아이티센글로벌은 9.79%, 광진실업은 9.59% 내렸다.이날 국내 증시는 코스피와 함께 동반 약세를 나타내고 있다. 장 초반 코스피도 큰 폭으로 밀리며 낙폭을 키웠고, 삼성전자와 SK하이닉스 약세가 시장 전반의 부담으로 작용하고 있다. 주말 사이 미국 기준금리 인상 가능성이 다시 부각되며 미국 국채금리가 상승했고, 필라델피아 반도체지수가 3.47% 하락한 점도 투자심리를 짓눌렀다. 이번 주에는 미국 금리 경로와 고용지표, 한국의 8월 수출, 미국 기술기업 실적 등이 증시 변동성을 키우는 변수로 꼽힌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자