[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 급락, 검색상위 집중

두산에너빌리티·NAVER 등 일부 대형주 상승

금호전기 상한가, 금호건설 급등으로 변동성 확대

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28일 장 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목 흐름을 보면 시가총액 상위 대형주와 급등 종목으로 관심이 뚜렷하게 갈렸다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 18.38%를 기록했고, 2위는 SK하이닉스(000660)로 13.55%를 나타냈다. 두 종목 모두 주가가 큰 폭으로 내리면서 투자자들의 확인성 검색이 집중된 것으로 풀이된다.실제 삼성전자는 이날 25만7000원에 거래를 마치며 전일 대비 9000원(-3.38%) 내렸다. 장중 고가는 26만6000원, 저가는 25만6000원이었다. SK하이닉스도 165만3000원으로 마감해 7만7000원(-4.45%) 하락했고, 장중 저가가 종가와 같은 165만3000원까지 밀렸다. 삼성전자우(005935) 역시 18만6800원으로 3.86% 하락해 반도체 대표주 전반의 약세가 검색 상위권을 형성했다.반면 일부 대형주는 견조한 흐름을 보였다. 두산에너빌리티(034020)는 8만8200원으로 2.68% 상승했고, 삼성전기(009150)는 142만1000원으로 2.60% 올랐다. NAVER(035420)는 22만500원으로 1.85%, LG전자(066570)는 20만1500원으로 1.61% 상승 마감했다. 현대차(005380)와 삼성SDI(006400)도 각각 0.38%, 0.35% 오르며 제한적이나마 강세를 지켰다.바이오와 성장주에서는 종목별 차별화가 나타났다. 알테오젠(196170)은 32만원으로 2.73% 상승했지만 삼성바이오로직스(207940)는 148만6000원으로 10만8000원(-6.78%) 급락했다. 엘앤에프(066970)는 13만4800원으로 3.85% 상승한 반면 SK스퀘어(402340)는 102만8000원으로 3.75% 하락했다.개별 종목 중에서는 중소형주의 변동성이 특히 컸다. 금호전기(001210)는 1만680원으로 상한가인 29.93% 급등했고 거래량은 2570만5665주를 기록했다. 금호건설(002990)도 1만7020원으로 12.34% 뛰며 3495만9209주의 대량 거래가 이뤄졌다. 실리콘투(257720)는 8.44% 상승한 5만3300원으로 마감했다. 반면 원익홀딩스(030530)는 1만9080원으로 5.78% 하락했고, 대한광통신(010170)도 3.70% 내렸다. 대우건설(047040)과 LS ELECTRIC(010120) 역시 각각 1.55%, 2.28% 하락했다.이날 검색상위 종목군은 반도체 대형주 급락, 일부 바이오주의 약세, 건설·전기 관련 개별주의 급등으로 요약된다. 특히 검색비율 상위 2개 종목인 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 큰 폭의 하락세를 보인 점이 장 마감 직후 투자심리를 가장 크게 자극한 것으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자