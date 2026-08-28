[서울데이터랩] 코스닥, 개장 초반 보합권 등락…개인 매수에 837선 유지

세줄 요약 코스닥 837선 보합권 등락

개인 순매수, 외국인·기관 순매도

코이즈 상한가, 종목별 급등락

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28일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 0.35포인트(0.04%) 내린 837.30을 나타내고 있다. 지수는 835.23으로 출발한 뒤 장중 840.85까지 올랐지만 834.43까지 밀리며 보합권에서 등락하고 있다.장 초반에는 상승 출발 이후 소폭 오름세가 관찰됐지만, 현재는 하락 전환한 상태다. 개인이 324억원어치를 순매수하며 지수 방어에 나섰지만 외국인과 기관이 각각 236억원, 93억원어치를 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 1억원 매도, 비차익거래 169억원 매도로 전체 170억원 순매도를 기록 중이다.시가총액 상위 종목은 혼조세다. 알테오젠(196170)은 30만9500원으로 0.64% 내렸고 에코프로(086520)는 9만1000원으로 1.09% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 46만1500원으로 2.02%, 원익IPS(240810)는 10만9800원으로 2.57%, 이오테크닉스(039030)는 39만7000원으로 2.34% 각각 밀렸다. 반면 에코프로비엠(247540)은 11만8400원으로 0.34%, 리노공업(058470)은 6만6900원으로 0.30%, 심텍(222800)은 13만4500원으로 5.99% 상승했다.종목별로는 개장 초반 코이즈가 29.98% 급등하며 상한가를 기록했고, 모아데이타는 27.92%, 파루는 21.11%, 캔버스엔은 17.21%, 지니언스는 16.80% 올랐다. 반면 CS는 8.30%, CSA 코스믹은 7.43%, 큐리언트는 7.40%, 기가레인은 6.14%, 에스디시스템은 6.01% 하락했다.시장 전반에서는 상승 종목이 760개, 하락 종목이 806개로 집계돼 하락 종목 수가 더 많다. 보합은 138개이며 상한가 1개, 하한가는 없다. 거래량은 7266만1000주, 거래대금은 6436억6400만원이다.간밤 뉴욕증시는 엔비디아의 시장 예상치를 웃도는 실적과 강한 매출 전망에 힘입어 상승 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.20%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수는 0.72%, 나스닥지수는 1.57% 올랐고 필라델피아반도체지수도 2.33% 상승했다. 다만 국내 증시에서는 반도체 업종을 중심으로 차익 실현 물량이 나오며 코스피가 약세를 보이고 있어 코스닥 역시 뚜렷한 방향성을 키우지 못하는 모습이다.코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 630.99다. 이날 장 초반 흐름은 미국 기술주 강세라는 우호적 재료와 국내 차익 실현 매물이 맞서는 양상으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자