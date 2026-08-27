[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 검색 상위 진입과 강세

전력·전선주 급등, 인프라 수급 집중

자동차·플랫폼주 약세, 종목 차별화

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27일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체 대형주와 전력·전선, 2차전지 관련주로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930)가 차지했고, SK하이닉스(000660)가 뒤를 이었다. 이날 검색상위 종목군에서는 상승 종목이 우세한 가운데 일부 자동차·플랫폼 종목은 약세를 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다.검색 1위 삼성전자는 26만6000원으로 전일 대비 4500원(1.72%) 상승 마감했다. 검색비율은 15.03%로 가장 높았고 거래량은 1659만9155주를 기록했다. 장중 고가는 27만1000원, 저가는 26만2500원이었다. 2위 SK하이닉스는 173만원으로 4만2000원(2.49%) 오르며 반도체 대표주 강세 흐름을 이어갔다. 거래량은 315만2563주였다.상승 탄력이 가장 두드러진 종목은 가온전선(000500)이었다. 가온전선은 21만1500원으로 25.00% 급등했고, 장중 21만7000원까지 치솟았다. 대한광통신(010170)도 10.07% 오른 1만4860원, LS ELECTRIC(010120)은 8.93% 상승한 21만9500원, 대한전선(001440)은 5.67% 오른 2만9800원에 거래를 마쳤다. 전력 인프라와 전선 관련 종목 전반에 매수세가 유입된 모습이다.2차전지와 소재 대표 종목도 강세를 나타냈다. 삼성SDI(006400)는 56만9000원으로 10.27% 급등했고, 에코프로(086520)는 9만2000원으로 5.75% 상승했다. POSCO홀딩스(005490)도 3.51% 오른 33만9500원에 마감했다. 삼성전기(009150) 역시 4.14% 상승한 138만5000원을 기록하며 IT부품주 가운데 상대적으로 강한 흐름을 보였다.반면 자동차주는 부진했다. 현대차(005380)는 39만8000원으로 2.45% 하락했고, 기아(000270)는 12만6100원으로 4.03% 밀렸다. 삼성전자우(005935)도 1.27% 하락한 19만4300원에 거래를 마쳤다. NAVER(035420)는 1.59% 내린 21만6500원, LG전자(066570)는 1.10% 하락한 19만8300원으로 장을 마감해 대형 기술·소비재 종목 내에서도 온도차가 나타났다.이 밖에 두산에너빌리티(034020)는 0.12% 오른 8만5900원으로 강보합 마감했고, 대우건설(047040)은 4.71% 상승한 2만원으로 높은 거래량 2205만39주를 기록했다. 한화오션(042660)은 2.63% 오른 8만9600원, SK스퀘어(402340)는 0.95% 상승한 106만8000원으로 거래를 마쳤다. 이날 검색상위 종목 흐름은 반도체 대형주와 전력·전선, 2차전지 관련주에 수급과 관심이 집중된 반면 자동차와 일부 인터넷·가전 대형주는 상대적으로 약한 모습을 보였다는 점으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자