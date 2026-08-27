[마감시황]코스닥, 외국인·기관 동반 순매수에 837.65 마감…광통신주 강세

세줄 요약 외국인·기관 순매수로 코스닥 837.65 마감

광통신주와 2차전지 대형주 강세 주도

원달러 환율 하락, 투자심리 개선

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27일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 10.78포인트(1.30%) 오른 837.65에 장을 마감했다. 지수는 828.42에 출발한 뒤 장중 824.22까지 밀렸지만 이후 상승폭을 키워 839.57까지 오르며 강세 흐름을 이어갔다.거래량은 5억421만1000주, 거래대금은 5조1856억4100만원으로 집계됐다. 시장에서는 상승 종목 840개, 하락 종목 794개, 보합 종목 96개로 상승 우위가 나타났다. 상한가 종목은 7개였고 하한가 종목은 없었다.수급별로는 외국인이 884억원, 기관이 617억원을 각각 순매수했다. 반면 개인은 1489억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 3억원 순매도였지만 비차익거래가 1292억원 순매수로 집계되면서 전체적으로 1289억원 순매수를 기록했다.시가총액 상위 종목 가운데서는 에코프로(086520)가 5.75%, 에코프로비엠(247540)이 5.83% 오르며 2차전지 대형주가 지수 상승을 견인했다. 레인보우로보틱스(277810)는 4.55%, 주성엔지니어링(036930)은 3.29%, 원익IPS(240810)는 3.11%, 이오테크닉스(039030)는 1.50%, 리노공업(058470)은 0.45% 상승했다. 알테오젠(196170)은 보합으로 마감했고 HLB(028300)는 2.88% 내렸다. 심텍(222800)은 12.60% 급등하며 강한 탄력을 보였다.업종과 테마별로는 광통신 관련 종목의 강세가 두드러졌다. 대한광통신은 10.07%, 빛과전자는 8.96%, 오이솔루션은 5.70% 상승했고 우리로도 오름세로 거래를 마쳤다. 간밤 미국 증시에서 루멘텀이 6.04% 오른 데 이어 시에나와 코닝도 각각 4.22%, 3.82% 상승한 흐름이 국내 관련 종목 투자심리에 영향을 준 것으로 풀이된다. 엔비디아 실적을 계기로 AI 인프라와 고속 광학 모듈 수요 확대 기대가 부각된 점도 매수세를 자극했다.이날 서울외환시장에서 원달러 환율은 오후 3시 30분 기준 전일 대비 3.9원 내린 1380.9원을 기록했다. 환율 하락과 함께 국내 증시 전반의 투자심리가 개선되면서 코스닥도 상승 마감했다.개별 종목별로는 파루가 29.98% 올라 상승률 1위를 기록했고 유디엠텍 29.96%, 셀레믹스 29.95%, 라온피플 29.91%, 넥사다이내믹스 29.90%로 상한가권 흐름을 나타냈다. 반면 알에프세미는 17.27% 하락했고 위더스제약 16.67%, 신라에스지 15.82%, 사토시홀딩스 15.03%, 큐리언트 13.06%로 낙폭이 컸다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스닥은 21일 801.94까지 밀린 뒤 24일 813.33, 25일 827.15로 반등했고 26일 826.87로 숨 고르기를 거친 뒤 이날 837.65로 다시 상승폭을 확대했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자