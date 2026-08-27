“젠슨황님 감사합니다” 삼전 3%·하이닉스 5%↑…코스피 6900 회복

엔비디아 ‘기대 이상’ 실적·컨센서스

‘삼전닉스’ 상승 출발에 7000선 돌파 시도

이미지 확대 엔비디아 호실적 영향에 상승 출발한 코스피 27일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 개장 시황이 나오고 있다. 2026.8.27 뉴스1

세줄 요약 엔비디아 실적·전망 서프라이즈 발표

삼성전자 3%대, SK하이닉스 5%대 급등

코스피 6996 출발, 7000선 회복 시도

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‘인공지능(AI) 대장주’ 엔비디아가 ‘어닝 서프라이즈’와 동시에 기대치를 웃도는 컨센서스를 발표하면서 코스피에 훈풍이 불고 있다.27일 유가증권시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 3.25% 상승 출발해 장 초반 3%대 상승하고 있다.SK하이닉스는 5.21% 상승 출발해 장 초반 5%대 상승 중이다.‘반도체 투톱’이 질주하면서 코스피는 전 거래일 대비 187.91포인트(2.76%) 오른 6996.12로 출발해 2%대 오르면서 7000선 탈환을 시도하고 있다.앞서 엔비디아는 이날 새벽 미 뉴욕증시 마감 직후 공시를 통해 2027회계연도 2분기(5~7월) 매출이 전년 동기 대비 106% 늘어난 962억 2000만 달러(133조 2000억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치(922억 7000만 달러)를 40억 달러 가량 웃돈 것이다.주당순이익(EPS)은 119.8% 증가한 2.22달러로 컨센서스(2.09달러)를 크게 웃돌았다.특히 3분기 매출 전망치로 1080억 달러를 제시했는데, 이 또한 시장 전망치인 1040억 달러를 훌쩍 뛰어넘으며 이목을 끌었다.이에 엔비디아 주가는 시외에서 4% 급등했다.코스닥 지수는 1.55포인트(0.19%) 오른 828.42에 개장해 장 초반 0.5% 상승 중이다.김소라 기자