“젠슨황님 감사합니다” 삼전 3%·하이닉스 5%↑…코스피 6900 회복

엔비디아 ‘기대 이상’ 실적·컨센서스
‘삼전닉스’ 상승 출발에 7000선 돌파 시도
‘인공지능(AI) 대장주’ 엔비디아가 ‘어닝 서프라이즈’와 동시에 기대치를 웃도는 컨센서스를 발표하면서 코스피에 훈풍이 불고 있다.
27일 유가증권시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 3.25% 상승 출발해 장 초반 3%대 상승하고 있다.
SK하이닉스는 5.21% 상승 출발해 장 초반 5%대 상승 중이다.
‘반도체 투톱’이 질주하면서 코스피는 전 거래일 대비 187.91포인트(2.76%) 오른 6996.12로 출발해 2%대 오르면서 7000선 탈환을 시도하고 있다.
앞서 엔비디아는 이날 새벽 미 뉴욕증시 마감 직후 공시를 통해 2027회계연도 2분기(5~7월) 매출이 전년 동기 대비 106% 늘어난 962억 2000만 달러(133조 2000억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치(922억 7000만 달러)를 40억 달러 가량 웃돈 것이다.
주당순이익(EPS)은 119.8% 증가한 2.22달러로 컨센서스(2.09달러)를 크게 웃돌았다.
특히 3분기 매출 전망치로 1080억 달러를 제시했는데, 이 또한 시장 전망치인 1040억 달러를 훌쩍 뛰어넘으며 이목을 끌었다.
이에 엔비디아 주가는 시외에서 4% 급등했다.
코스닥 지수는 1.55포인트(0.19%) 오른 828.42에 개장해 장 초반 0.5% 상승 중이다.
김소라 기자
세줄 요약
- 엔비디아 실적·전망 서프라이즈 발표
- 삼성전자 3%대, SK하이닉스 5%대 급등
- 코스피 6996 출발, 7000선 회복 시도
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
엔비디아 2분기 매출이 시장 전망치를 웃돌았다