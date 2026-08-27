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“젠슨황님 감사합니다” 삼전 3%·하이닉스 5%↑…코스피 6900 회복

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-08-27 09:31
입력 2026-08-27 09:04

엔비디아 ‘기대 이상’ 실적·컨센서스
‘삼전닉스’ 상승 출발에 7000선 돌파 시도

이미지 확대
엔비디아 호실적 영향에 상승 출발한 코스피
엔비디아 호실적 영향에 상승 출발한 코스피 27일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 개장 시황이 나오고 있다. 2026.8.27 뉴스1


‘인공지능(AI) 대장주’ 엔비디아가 ‘어닝 서프라이즈’와 동시에 기대치를 웃도는 컨센서스를 발표하면서 코스피에 훈풍이 불고 있다.

27일 유가증권시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 3.25% 상승 출발해 장 초반 3%대 상승하고 있다.

SK하이닉스는 5.21% 상승 출발해 장 초반 5%대 상승 중이다.

‘반도체 투톱’이 질주하면서 코스피는 전 거래일 대비 187.91포인트(2.76%) 오른 6996.12로 출발해 2%대 오르면서 7000선 탈환을 시도하고 있다.

앞서 엔비디아는 이날 새벽 미 뉴욕증시 마감 직후 공시를 통해 2027회계연도 2분기(5~7월) 매출이 전년 동기 대비 106% 늘어난 962억 2000만 달러(133조 2000억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치(922억 7000만 달러)를 40억 달러 가량 웃돈 것이다.

주당순이익(EPS)은 119.8% 증가한 2.22달러로 컨센서스(2.09달러)를 크게 웃돌았다.

특히 3분기 매출 전망치로 1080억 달러를 제시했는데, 이 또한 시장 전망치인 1040억 달러를 훌쩍 뛰어넘으며 이목을 끌었다.

이에 엔비디아 주가는 시외에서 4% 급등했다.



코스닥 지수는 1.55포인트(0.19%) 오른 828.42에 개장해 장 초반 0.5% 상승 중이다.

김소라 기자
세줄 요약
  • 엔비디아 실적·전망 서프라이즈 발표
  • 삼성전자 3%대, SK하이닉스 5%대 급등
  • 코스피 6996 출발, 7000선 회복 시도
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