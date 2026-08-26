[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색상위, 반도체 관심 확대

전력·건설주 강세, 자동차·2차전지주 약세

SK아이이테크놀로지 상한가, 단기 수급 쏠림

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26일 장 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색비율 17.05%로 1위를 차지했다. 삼성전자는 전일 대비 4500원 오른 26만1500원에 거래를 마쳤고, 장중 26만6500원까지 오르며 반도체 대형주에 대한 투자자 관심을 다시 끌어올렸다. SK하이닉스(000660)도 0.60% 상승한 168만8000원으로 2위에 올라 반도체주 전반의 주목도가 높았다.검색 상위권에서는 업종별 온도차가 뚜렷했다. 현대차(005380)는 3.09% 내린 40만8000원, 현대모비스(012330)는 6.83% 하락한 46만4000원, 현대오토에버(307950)는 9.10% 급락한 41만4500원으로 마감해 자동차주 전반이 약세를 보였다. 반면 두산에너빌리티(034020)는 6.32% 오른 8만5800원으로 강세를 나타냈고, 한국전력(015760)도 6.42% 상승한 3만4800원을 기록해 전력·에너지 관련 종목으로 매수세가 유입됐다.개별 종목 가운데서는 SK아이이테크놀로지(361610)가 가장 두드러졌다. 이 종목은 가격제한폭까지 오른 1만9960원에 거래를 마치며 검색순위 6위에 올랐다. 거래량도 553만주를 넘기며 단기 수급 쏠림이 강하게 나타났다. 반면 SK이노베이션(096770)은 11.04% 급락한 11만1200원으로 낙폭이 컸고, 삼성SDI(006400)도 0.58% 내린 51만6000원에 마감해 2차전지 관련 종목 내에서도 종목별 차별화가 이어졌다.건설주도 강한 흐름을 보였다. 대우건설(047040)은 8.40% 오른 1만9100원으로 10위에 이름을 올렸고, 현대건설(000720)도 7.50% 상승한 13만400원으로 거래를 마쳤다. 장중 각각 1만9760원, 13만2600원까지 오르며 매수세가 확대됐다. 원전과 인프라 관련 기대감이 검색량 증가로도 이어진 모습이다.대형 성장주와 바이오주에서는 혼조세가 나타났다. NAVER(035420)는 0.23% 내린 22만원으로 약보합권에서 마감했고, 알테오젠(196170)은 1.96% 오른 31만1500원, 한미약품(128940)은 5.79% 상승한 53만원으로 상대적으로 강했다. HLB(028300)는 4.70% 하락한 3만6500원으로 부진했다. LG전자(066570)는 20만500원으로 보합 마감했고, 삼성전자우(005935)는 1.18% 오른 19만6800원을 기록했다.이날 검색상위 종목군은 반도체와 전력·건설 관련 종목으로 관심이 집중된 반면, 자동차와 일부 2차전지주에는 차익실현 매물이 출회된 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자