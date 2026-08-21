“불장에 나 빼고 다 벌었다” 우울한 사람, 이렇게 많았다고? [나만없어]

한국갤럽, 주식 투자자 설문조사

“수익 봤다” 42%·“손해 봤다” 40%

이미지 확대 하이닉스 주주환원, 코스피 반등 시도하나 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 주가가 표시돼있다. 지난 19일 SK하이닉스는 이사회를 열어 자기주식 취득·소각 안건을 의결하고 주주환원 계획을 공시했다. 2026.8.20 연합뉴스

세줄 요약 국내 주식 투자자 10명 중 4명 손실권

코스피 급등락 속 수익·손실 비율 비슷

투자 성과 따라 대통령·경기 전망 엇갈림

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올해 국내 주식 투자자 가운데 최근까지 손실을 본 투자자가 10명 중 4명에 달한다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.한국갤럽이 지난 18~20일 전국 만 18세 이상 1004명 가운데 국내 주식 투자자 432명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 올해 주식 투자로 이익을 봤는지 여부를 묻는 질문에 42%가 ‘이익 봤다/수익권’이라고 답했다. ‘손해 봤다/손실권’이라는 응답자는 40%로 집계됐다.코스피가 9000을 돌파한 ‘역대급 불장’임에도 수익을 본 투자자와 손실을 본 투자자의 비율이 비슷한 것이다. ‘이익도 손해도 안 봤다’는 답변은 17%였으며 1%는 의견을 유보했다.올해 4300선에서 출발한 코스피는 ‘삼전닉스’가 이끄는 상승장에 6월 말 9100선까지 치솟았다. 그러나 이후 인공지능(AI) 과잉 투자론과 레버리지 청산, 반도체주 차익 실현 등의 여파로 급락장을 맞아 7월 30일 5500선까지 추락했다.같은 날 삼성전자는 종가 기준 36만원을 돌파한 뒤 고점 대비 약 43%, 300만원을 눈앞에 뒀던 SK하이닉스는 약 55%까지 내려앉았다.급락장에도 ‘줍줍’을 이어갔던 투자자들은 2거래일 연속 ‘서킷 브레이크’가 발동하는 폭락장과 직후의 급등장이 이어진 지난달 29~31일 유가증권시장에서 11조 6850억원어치를 순매도했다. 이 기간 동안 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에는 “결혼 자금을 날렸다”, “차 한 대 값이 날아갔다” 등의 아우성이 쏟아졌다.아직까지 ‘삼전닉스’를 팔지 않고 있는 투자자들 가운데서도 여전히 손실을 보고 있는 경우가 상당수다.NH투자증권이 자사 모바일 트레이딩 시스템(MTS)을 이용하는 투자자들을 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 삼성전자 종가가 24만 7000원이었던 지난 19일 기준 손실 투자자 비율은 43.94%였다.SK하이닉스의 경우 같은 날 종가(150만원) 기준 손실 투자자 비율은 68.60%에 달했다.한편 올해 주식 투자로 수익을 봤는지 여부에 따라 이재명 대통령에 대한 지지도가 다르게 나타나는 것으로 분석됐다.올해 국내 주식 수익자(183명)의 59%는 이재명 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가한 반면, 손실자(171명)의 63%는 부정적으로 평가했다.향후 경기에 대한 전망도 엇갈렸다. 수익자는 ‘좋아질 것’(47%), ‘비슷할 것’(31%), ‘나빠질 것’(21%) 순으로 답한 반면, 손실자는 ‘나빠질 것’(47%), ‘좋아질 것’(31%), ‘비슷할 것’(21%) 순으로 답했다.향후 1년간 코스피 전망에 대해서는 전체 응답자의 37%가 ‘오를 것’이라고 내다봤다. 국내 주식 투자자 중에서는 절반(50%)이 ‘오를 것’이라고 전망했다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트(p), 접촉률은 45.6%, 응답률은 10.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.김소라 기자