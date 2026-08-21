폭락장 버티니 ‘40조 대박’…‘하이닉스 2만원’ 전원주 “다 그냥 있다” [나만없어]

“1~2만원대에 사들여 한 주도 안 팔아”

전원주, 지난달 급락장에도 “기다린다”

‘40조 주주환원’에 이틀째 급등

이미지 확대 배우 전원주가 20일 방송된 KBS ‘다큐인사이트’에 출연해 SK하이닉스 주식을 전량 보유하고 있다고 밝혔다. 인터뷰가 촬영된 날짜는 지난달 17일로, 이날 SK하이닉스 주가는 고점 대비 약 37% 급락했다. 자료 : KBS

세줄 요약 전원주, 하이닉스 장기 보유 사실 공개

폭락장에도 매도 없이 버틴 투자 원칙

40조원 주주환원 발표로 주가 급등

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SK하이닉스가 40조원 규모의 주주환원을 발표해 주가가 급등하고 있는 가운데, SK하이닉스를 평균 단가 2만원대에 장기 보유하고 있는 배우 전원주(86)가 지난달 폭락장에서도 단 1주도 안 팔고 버텼다고 밝혔다.20일 방송된 KBS ‘다큐 인사이트’의 ‘돈의 궤적-반도체 머니’ 편에서는 SK하이닉스를 ‘장투’한 투자자로 전원주가 출연했다.전원주의 인터뷰는 지난달 17일 촬영됐다. SK하이닉스의 주가는 전날 11.53% 급락한 184만 2000원으로, 고점 대비 약 37% 하락한 수준이었다.전원주는 SK그룹이 하이닉스를 인수하기 전인 2011년 주식을 1~2만원대에 사들여 현재까지 장기 보유하고 있다.인터뷰에서 전원주는 “그때 샀던 주식을 아직도 안 파셨냐”는 제작진의 질문에 “그냥 있어. 다 그냥 있어”라고 답했다.이어 자신의 투자 원칙으로 “좋은 회사를 선택해 투자한 뒤 주가 등락에 흔들리지 않고 기다리는 것”이라며 “더 올라갈 때까지 기다리는 것”이라고 밝혔다.인터뷰 당시 전원주의 SK하이닉스 추정 수익률은 7000~8000%에 달했다. 인터뷰 이후 SK하이닉스는 등락을 이어가다 지난달 30일 132만원대까지 곤두박질쳤다. 그러나 글로벌 빅테크의 인공지능(AI) 투자 확대와 레버리지 청산, 저가 매수세가 이어지며 SK하이닉스 주가는 반등했다.이처럼 폭락장에 매도하지 않고 버틴 투자자들은 주주환원 정책 발표에 따른 주가 상승과 이후 발표될 배당 등의 수혜를 누릴 수 있게 됐다.SK하이닉스는 지난 19일 40조원에 달하는 자사주 취득 및 소각을 발표했다. 현재 발행 주식 총수의 3.3%에 해당하는 2407만주를 취득해 소각할 방침으로, 이는 국내 상장사 가운데 역대 최대 규모다.SK하이닉스는 또한 향후 3년간 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 환원하는 내용의 새로운 주주 환원 정책도 결정했다.다만 전원주는 구체적인 매입 단가와 보유 수량은 공개하지 않아, 현재의 평가 금액 등은 알려지지 않았다.SK하이닉스는 ‘역대급’ 주주환원 발표에 힘입어 20일 12.73% 급등하며 170만원을 회복했다. 이어 간밤 미 뉴욕증시에서 메모리 반도체주가 상승한 영향으로 이날도 3% 안팎 상승 중이다.김소라 기자