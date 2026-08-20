[서울데이터랩] 코스닥 1.84% 올라 839.62 출발…바이오·2차전지 강세 속 반등

세줄 요약 전날 급락 뒤 코스닥 1.84% 반등 출발

개인·기관 순매수, 외국인 순매도 우위

바이오·2차전지·장비주 강세, HLB 약세

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전날 급락했던 코스닥시장이 개장 초반 강한 반등 흐름을 보이고 있다.20일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 15.16포인트(1.84%) 오른 839.62를 기록했다. 지수는 843.99에 출발한 뒤 장중 850.77까지 올랐고, 저가는 837.56으로 집계됐다.장초반 코스닥은 시점별로 상승 폭이 더 크게 나타났다. 오전 9시 2분에는 841.75, 오전 9시 4분에는 848.04, 오전 9시 5분에는 850.13까지 올라 전날 낙폭을 되돌리는 흐름을 나타냈다. 코스피도 같은 시간대 2%대 후반에서 3%대 상승률로 반등에 나서며 동반 강세를 보였고, 원달러 환율은 오전 9시 5분 기준 1389.00원으로 전일 주간종가보다 8.70원 내렸다.수급별로는 개인과 기관이 지수를 받쳤다. 코스닥시장에서 개인은 502억원, 기관은 211억원을 각각 순매수했고 외국인은 707억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 10억원 순매수, 비차익거래 670억원 순매도로 전체 660억원 순매도를 기록했다.종목별로는 상승 종목이 크게 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 1196개, 하락 종목은 419개였고 보합은 88개였다. 상한가 종목은 4개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 바이오와 2차전지, 반도체 장비주가 오름세를 이끌었다. 알테오젠(196170)은 28,500원(9.39%) 오른 332,000원으로 가장 두드러졌고, 에코프로(086520)는 3.83% 상승한 89,500원, 에코프로비엠(247540)은 4.74% 오른 115,000원을 기록했다. 주성엔지니어링(036930)은 1.63% 오른 174,400원, 원익IPS(240810)는 2.29% 상승한 111,800원, 이오테크닉스(039030)는 1.81% 오른 422,500원, 에이비엘바이오(298380)는 2.26% 상승한 81,500원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)와 리노공업(058470)도 각각 1.08%, 0.29% 올랐다.반면 HLB(028300)는 3,050원(7.24%) 내린 39,050원으로 시가총액 상위 종목 중 가장 큰 낙폭을 나타냈다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에는 소마젠(29.98%), 네오이뮨텍(29.88%), 나이벡(29.86%), 제넥신(29.84%)이 나란히 상한가권에 올랐고, 엔투텍도 26.67% 급등했다. 반대로 이노스페이스는 20.42% 하락했고 코오롱티슈진은 18.34%, 에이프릴바이오는 16.92%, 캔버스엔은 13.66%, 코이즈는 13.11% 각각 내렸다.거래는 비교적 활발했다. 거래량은 8억5388만주, 거래대금은 9119억1000만원으로 집계됐다. 다만 코스닥은 최근 변동성이 큰 흐름을 이어가고 있다. 전날 824.46으로 1.17% 내린 데 이어 지난 18일에는 3.52% 급락한 바 있어, 이날 반등이 단기 낙폭 되돌림을 넘어 추세 회복으로 이어질지 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자