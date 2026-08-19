SK하이닉스 -9% ‘털썩’…코스피 -5.8% 급락

세줄 요약
- 미 국채금리 급등발 증시 공포 확산
- 코스피 5.80% 급락, 6471.17 마감
- 삼성전자·SK하이닉스 동반 급락
미국의 국채 금리 급등이 초래한 ‘금리 발작’ 공포가 증시를 덮친 19일 코스피가 5%대 급락해 6500선을 내줬다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 398.66포인트(5.80%) 하락한 6471.17 하락 마감했다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77로 출발해 장 초반 6%대까지 낙폭을 키웠고, 개장 직후 매도 사이드카가 발동됐다.
삼성전자는 장중 8%대까지 하락한 데 이어 7.82% 밀린 24만 7500원에 마감했다. SK하이닉스는 장막판 10%대까지 낙폭을 키우는 등 정규장 내내 하방 압력을 받은 끝에 9.75% 내린 150만원에 거래를 마쳤다.
미국과 이란의 종전 협상 시한이 만료됐지만 이후 진전이 없자 브렌트유는 배럴당 90달러를 돌파했고, 인플레이션 압력이 커지면서 장기채 금리가 급등했다.
미 30년 만기 국채 금리는 2007년 이후 19년 만의 최고 수준인 장중 연 5.33%대까지 치솟았고, 10년물 금리도 4.7%을 넘어섰다.
국채 금리가 추세적 상승을 이어갈 수 있다는 우려에 간밤 미 뉴욕증시에서 엔비디아(-2.34%), 마이크론 테크놀로지(-7.02%) 등이 급락하며 필라델피아 반도체 지수는 4.98% 하락했다.
특히 메모리 반도체주가 급락하자 코스피에서는 ‘삼전닉스’ 매도 압력이 거세게 작용했다.
삼성전기(-3.68%), 현대차(-4.83%), KB금융(-1.25%), 기아(-3.06%), HD현대중공업(-3.17%) 등은 낙폭이 크지 않은데다 LG에너지솔루션(+1.85%), 삼성바이오로직스(+0.85%), 한화에어로스페이스(+2.71%) 등은 상승 마감했다.
반면 삼성전자와 SK하이닉스와 더불어 삼성전자우(-7.75%), SK스퀘어(-11.54%) 등이 큰 폭으로 밀려났다.
코스닥 지수는 9.74포인트(1.17%) 하락한 824.46에 거래를 마쳤다. ‘코스닥 대장주’ 알테오젠이 1.85% 상승하며 지수 하락을 방어했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이날 코스피 하락률은 몇 %인가?