[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…에이엔피·인디에프 상한가, 삼성전자·SK하이닉스는 약세

세줄 요약 코스피 거래상위 종목 혼조세 전개

에이엔피·인디에프 상한가권 강세

삼성전자·SK하이닉스 대형주 약세

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19일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 종목별로 등락이 엇갈리는 혼조 흐름을 보였다. 거래량 상위권에서는 저가주와 테마성 종목의 매매가 활발했고, 거래대금 상위권에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 시가총액 상위 대형주의 낙폭이 두드러졌다.거래량 기준으로는 일신석재(007110)가 1466만6126주로 가장 활발한 거래를 나타냈다. 일신석재는 802원으로 전일 대비 14.90% 상승했다. 흥아해운(003280)은 1452만1310주가 거래됐지만 주가는 5.79% 내린 1822원에 머물렀다. 삼성전자는 1345만4954주의 거래량을 기록했으나 주가는 24만8500원으로 7.45% 하락했다.개별 종목 강세도 눈에 띄었다. 에이엔피(015260)는 312원으로 상한가를 기록했고 거래량은 703만163주를 나타냈다. 인디에프(014990) 역시 3110원으로 29.85% 급등하며 상한가에 근접한 흐름을 보였다. 신원(009270)은 5.52% 오른 1224원, STX그린로지스(465770)는 8.99% 상승한 4000원, 화신(010690)은 5.24% 오른 8840원에 거래됐다.반면 대형주 약세는 시장 분위기를 압박했다. 삼성전자는 거래대금 3조3684억6200만원으로 압도적인 1위를 기록했지만 주가는 2만원 내린 24만8500원을 나타냈다. SK하이닉스도 거래대금 3조6660억4900만원에 달했으나 8.72% 하락한 151만7000원에 거래됐다. 금호건설(002990)은 8.17% 내린 1만2810원, 금호타이어(073240)는 2.70% 하락한 7580원, 후성(093370)은 2.78% 내린 1만2610원을 기록했다.업종별로는 해운과 건설, 전선, 자동차부품 관련 종목들의 순환매가 이어졌다. 팬오션(028670)은 0.17% 오른 6050원, GS건설(006360)은 4.39% 상승한 3만5650원, 대우건설(047040)은 0.12% 오른 1만7190원, 대원전선(006340)은 0.35% 상승한 1만4160원에 거래됐다. 남해화학(025860)도 3.21% 오른 6110원으로 강세를 보였다.시장은 거래량 상위 종목에 단기 매매 수요가 집중되는 가운데, 시가총액 상위 반도체주의 낙폭과 개별 급등주의 강세가 동시에 전개되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자