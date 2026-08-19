[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·대형 기술주 전반 약세 확대

한화에어로스페이스만 방산주 강세 부각

SK스퀘어 급락, 더본코리아 급등

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19일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 전반적으로 대형 기술주와 경기민감주 약세가 두드러졌다. 검색비율 상위권에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 올라 투자자들의 관심이 반도체 대표주에 집중되는 모습이다.검색 순위 1위는 삼성전자로 검색비율 22.87%를 기록했다. 삼성전자는 현재 24만 8000원으로 전일 대비 2만 500원 내린 7.64% 하락세를 나타내고 있다. 장중 시가는 25만 1500원, 고가는 25만 2500원, 저가는 24만 8000원이다. 2위 SK하이닉스는 검색비율 19.88%로 현재 151만 7000원, 전일 대비 14만 5000원 하락한 8.72%를 기록 중이다. 시가는 154만 5000원, 장중 저가는 151만 5000원까지 내려왔다.3위 삼성전기(009150)도 137만 9000원으로 4.24% 하락 중이며, 5위 현대차(005380)는 40만 8500원으로 6.09% 밀리고 있다. 6위 LG전자(066570)는 20만 1500원으로 3.12%, 8위 두산에너빌리티(034020)는 7만 3800원으로 5.26%, 9위 NAVER(035420)는 20만 7750원으로 4.26% 각각 하락하고 있다. 10위 삼성SDI(006400)도 48만원으로 1.64% 약세다.방산·조선 관련 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 4위 한화에어로스페이스(012450)는 122만원으로 6.46% 상승하며 상위권 종목 가운데 두드러진 강세를 보였다. 반면 11위 한화오션(042660)은 8만 7100원으로 4.18% 하락했고, 17위 한화시스템(272210)도 7만 6200원으로 4.63% 내렸다.개별 종목별 변동성도 컸다. 7위 SK스퀘어(402340)는 100만 3000원으로 11.63% 급락해 상위 20개 종목 중 가장 큰 낙폭을 나타냈다. 14위 한미반도체(042700)는 21만 3000원으로 6.99%, 19위 LS ELECTRIC(010120)은 19만 6800원으로 5.84% 하락했다. 반면 13위 더본코리아(475560)는 2만 1500원으로 11.05% 급등했고, 16위 현대엘리베이터(017800)도 7만 8200원으로 5.25% 상승해 시장 약세 속 차별화됐다.바이오와 2차전지, 로봇 관련 종목은 상대적으로 낙폭이 제한되는 모습이다. 12위 알테오젠(196170)은 29만 5000원으로 1.01% 하락에 그쳤고, 15위 에코프로(086520)는 8만 5000원으로 2.41%, 20위 로보티즈(108490)는 27만 5500원으로 1.25% 내렸다. 18위 LG이노텍(011070)은 61만 2000원으로 3.32% 하락했다.개장 초반 검색상위 종목 흐름을 보면 반도체와 전기전자, 자동차 등 시가총액 상위주 전반에 매도세가 유입되면서 투자심리가 위축된 가운데 일부 방산주와 개별 재료 보유 종목으로만 매수세가 제한적으로 쏠리는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자