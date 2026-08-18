‘하닉 180층 곧 오나’ 8%대 급등…코스피 7200 돌파

美 반도체주 급등에 코스피 훈풍

이미지 확대 코스피 상승 출발, 7100선 코스피가 전 거래일보다 131.63포인트(2.15%) 오른 7127.77로 장을 시작한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.18 뉴시스

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 급등, 코스피 7200선 돌파

외국인 1조원 순매수, 개인 1조원 순매도

반도체주 강세에 코스피 6거래일 연속 상승

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18일 삼성전자가 4%대, SK하이닉스가 8%대 급등하며 코스피가 7200선을 돌파했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 149.83포인트(2.15%) 오른 7127.77로 출발해 3%대 상승하며 7200선을 넘어섰다. ‘삼전닉스’의 반등에 힘입어 5거래일 동안 상승한 데 이어 6거래일째 상승 중이다.삼성전자는 3%대 상승 출발해 장 초반 4.92%까지 상승 폭을 키우며 28만원대에 안착했다.SK하이닉스는 8.94%까지 오르며 170만원대를 단숨에 회복했다.간밤 미 뉴욕증시는 유가 상승에 하락 마감했지만 반도체주가 급등하며 필라델피아 반도체 지수가 1.6% 상승 마감하자 온기가 코스피로 퍼지는 양상이다.코스피 시가총액 상위 종목 가운데 SK스퀘어(+7.80%), 삼성전기(+0.77%), 현대차(+0.44%), 삼성생명(+4.98%), 삼성물산(+3.39%) 등은 오르는 반면 LG에너지솔루션(-2.29%), 삼성바이오로직스(-1.03%) 등은 하락 중이다.코스피가 상승 출발하자 개인 투자자는 유가증권시장에서 1조원어치를 팔아치웠다. 외국인이 1조원어치를 순매수하며 개인의 매도 물량을 사들이고 있다.코스닥 지수는 장 초반 1%대 하락했으나 낙폭을 줄여 보합세다.김소라 기자