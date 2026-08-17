개미는 탈탈 털렸는데… 거래소·증권사, 레버리지로 1170억 ‘수수료 잔치’

거래소, 두 달간 ‘매일 6.2억’ 벌어

필수 사전 교육 수강료도 32억 걷혀

이미지 확대 14일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 164.60포인트(2.42%) 오른 6,977.94로 거래를 종료했다. 코스닥은 6.70포인트(0.78%) 오른 868.07로 개장, 3.28포인트(0.38%) 오른 864.65에 장을 마쳤다. 원/달러 환율은 1.1원 내린 1,418.3원을 기록했다. 2026.8.14

연합뉴스

세줄 요약 단일종목 레버리지·인버스 ETF 수수료 1172억 집계

거래소 279억, 증권사 893억 수익 발생

투자 쏠림 속 변동성 확대와 책임 논란

2026-08-18 B1면

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삼성전자와 SK하이닉스의 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)가 출시된 뒤 한국거래소와 증권사가 수수료로 1170억원 넘게 벌어들인 것으로 나타났다.17일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원실이 금융감독원과 한국거래소에서 받은 자료에 따르면 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16개가 출시된 지난 5월 27일부터 지난달 말까지 한국거래소와 증권사가 거둔 관련 수수료는 총 1172억 6000만원이었다.투자자가 ETF를 사고팔 때마다 수수료가 발생한다. 증권사는 투자자의 주문을 대신 처리해주는 대가로 위탁매매 수수료를 받는다. 한국거래소도 거래를 성사시키고 이후 주식과 돈이 제대로 오가도록 처리하는 대가로 증권사 등에서 수수료를 받는다.한국거래소가 이 기간 받은 거래 및 청산·결제 수수료는 총 279억 1100만원이었다. 45거래일 동안 하루 평균 약 6억 2000만원을 벌어들인 셈이다. 거래가 몰린 날에는 하루 수수료 수입이 10억원을 넘기도 했다.증권사들이 투자자의 단일종목 레버리지·인버스 ETF 거래를 중개하고 받은 수수료는 총 893억 5000만원이었다. 일부 증권사가 온라인 거래 수수료를 받지 않는 이벤트를 진행해 실제 거래 규모에 비해서는 수수료 수입이 적었다.문제는 이들 상품에 투자가 몰리면서 주가가 크게 출렁이는 부작용이 나타났다는 점이다. 박 의원은 “개인투자자가 투자 위험에 노출된 사이 증권사뿐 아니라 거래소도 수백억원의 수수료 수익을 거뒀다”며 “거래소가 시장관리자로서 제대로 역할을 했는지 점검할 필요가 있다”고 말했다.투자자가 단일종목 레버리지·인버스 ETF를 거래하기 전에 받아야 하는 사전교육에서도 상당한 수강료가 걷혔다. 지난 7월 말까지 79만 9435명이 교육을 신청했고 74만 3760명이 수료했다. 교육비가 1명당 4000원인 만큼 신청자를 기준으로 약 32억원의 수강료가 발생했다.이승연 기자