“강세장 시작? 설마” 삼전닉스 ‘7조 폭탄’ 던진 개미들 “이제 내려간다” 베팅 [나만없어]

‘삼전닉스’ 반등하자 7조원 순매도

코스피 곱버스·인버스 순매수 1·2위

이미지 확대 미소지은 코스피 14일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 164.60포인트(2.42%) 오른 6,977.94로 거래를 종료했다. 코스닥은 6.70포인트(0.78%) 오른 868.07로 개장, 3.28포인트(0.38%) 오른 864.65에 장을 마쳤다. 원/달러 환율은 1.1원 내린 1,418.3원을 기록했다. 2026.8.14 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 반등 구간 대규모 매도

인버스·곱버스 ETF 집중 매수, 하락 베팅

미국 증시 약세와 경기 둔화 우려 변수

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘삼전닉스’가 반등하자 7조원어치를 매도하며 차익 실현 혹은 탈출에 성공한 개인 투자자들이 이른바 ‘곱버스’와 ‘인버스’로 몰리며 지수 하락에 베팅하기 시작했다.16일 한국거래소에 따르면 개인 투자자들은 지난 11일부터 4거래일간 삼성전자를 4조 3730억원어치 순매도했다.해당 기간 동안 삼성전자 주가는 23만원에서 27만 4500원으로 올라 19.3%의 상승률을 기록했다. 외국인은 3조 3060억원, 기관이 1조 2630억원을 순매수하며 개인 투자자들의 매도 물량을 고스란히 받았다.개인 투자자들은 SK하이닉스 또한 반등이 이어진 지난 3거래일(12~14일)간 3조 680억원 순매도했다. 해당 기간 동안 SK하이닉스 주가는 15.8% 올랐는데, 외국인은 3조 1570억원 순매수하며 개인 투자자와 반대의 행보를 보였다.동시에 코스피의 하락에 베팅하는 흐름도 감지된다. 개인 투자자들은 지난 10일부터 14일까지 5거래일간 코스피200 선물지수의 일간 수익률을 역으로 두 배 추종하는 ‘KODEX 200선물인버스2X’를 1450억원어치 순매수했다. KODEX 인버스도 1090억원어치 사들였다.코스콤 ETF체크에 따르면 최근 1주일간 이들 상장지수펀드(ETF)는 개인 투자자들이 가장 많이 사들인 ETF 1위와 3위에 이름을 올렸다.코스피200 선물지수의 일간 수익률을 추종하는 KODEX 200은 2260억원어치, 2배로 추종하는 KODEX 레버리지는 3720억원어치 순매도한 것과 대비된다. 코스피가 단기 바닥을 찍고 회복했지만 완연한 ‘V자 반등’이 아닌 변동성 장세를 예상한 것으로 풀이된다.증권가에서는 지난달 이어진 증시 급락세가 진정되고 코스피가 바닥을 다진 것으로 보고 있다. 다만 완연한 상승 흐름을 보이던 미 증시가 지난 14일(현지시간) 한풀 꺾이면서 코스피 흐름에도 변수로 작용할 것으로 보인다.2거래일간 상승했던 S＆P500 지수와 나스닥 지수, 3거래일간 올랐던 필라델피아 반도체지수는 14일 일제히 소폭 하락 마감했다.이날 발표된 미국 7월 소매판매(전월 대비 0.6% 감소)와 8월 미시간대 소비자심리지수 예비치(51.0)가 크게 하락해 컨센선스를 하회하자 경기 둔화에 대한 우려가 고개를 든 결과다.샌디스크(+7.39%), 마이크론(+2.30%), SK하이닉스 ADR(+0.40%) 등은 올랐지만 엔비디아(-0.06%), 인텔(-1.97%), 브로드컴(-5.94%) 등은 하락 마감했다. 이에 코스피200 야간선물은 0.36% 하락했다.김소라 기자