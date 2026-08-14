코스피 6800선 회복… 나흘 연속 올랐다

美금리 걱정 줄고 반도체 강세 영향

외국인 전날 2조 이어 대규모 매수

삼성 4.89%·SK하닉 5.92% 올라

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세줄 요약 미국 CPI 안정, 금리 인상 우려 완화

반도체주 강세와 외국인 매수 확대

코스피 6813.34 마감, 3주 만에 최고

2026-08-14 B3면

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코스피가 나흘 연속 올랐다. 미국 물가가 예상보다 크게 오르지 않으면서 추가 금리 인상에 대한 걱정이 줄었고, 미국 반도체주가 강세를 보인 영향이다. 코스피는 장중 6900선에 육박했다가 상승폭을 일부 반납했지만 3주 만에 가장 높은 6800선에서 장을 마쳤다.13일 코스피는 전 거래일보다 234.30 포인트(3.56%) 오른 6813.34에 거래를 마쳤다. 장중 한때 6895.63까지 치솟았다. 종가 기준으로는 지난달 23일(7096.89) 이후 가장 높다. 전날 주가가 급등하면서 프로그램 매수 주문을 잠시 중단하는 ‘매수 사이드카’가 발동된 데 이어 이날도 강한 상승세가 이어졌다. 코스닥은 2.46 포인트(0.29%) 오른 861.37에 마감했다.미국발 훈풍이 증시를 밀어 올렸다. 전날 발표된 미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상과 비슷하게 나오면서 물가가 다시 크게 뛸 수 있다는 걱정이 줄었다. 이에 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 추가로 올릴 것이라는 우려도 약해졌다. 간밤 미국 증시에서는 반도체가 호조였는데, 국내에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4.89%, 5.92% 상승하며 코스피를 끌어올렸다.외국인도 국내 주식으로 돌아왔다. 이날 외국인은 코스피에서 3조 7315억원어치를 순매수했다. 반면 개인은 2조 6000억원어치, 기관은 1조 692억원어치를 팔았다. 외국인은 전날에도 2조원 넘게 사들인 데 이어 이틀 연속 대규모 매수에 나섰다. 외국인이 이날 가장 많이 사들인 종목도 삼성전자와 SK하이닉스였다.한지영 키움증권 연구원은 “최근 국내 주가가 많이 떨어져 가격 부담이 낮아진 데다 세계 반도체주 조정이 끝나가고 있다는 기대가 커졌다”고 말했다.시장이 얼마나 안정됐는지를 보여주는 지표도 개선됐다. 주가가 앞으로 얼마나 크게 출렁일 것으로 예상되는지를 나타내는 ‘코스피200 변동성 지수’는 이날 55.27로 지난 4월 30일(54.34) 이후 3개월여 만에 가장 낮아졌다.다만 아직 상승세가 시장 전체로 퍼졌다고 보기는 어렵다. 이날 코스피가 3.56%나 올랐지만 실제 주가가 오른 종목은 전체의 35%대에 그쳤다.원달러 환율은 주식시장과 달리 소폭 올랐다. 이날 원달러 환율은 전날보다 3.7원 오른 1419.4원에 주간 거래를 마쳤다. 미국 물가에 대한 걱정이 줄면서 장 초반에는 1410.8원까지 떨어졌지만 이후 달러를 싸게 사려는 수요가 들어오면서 다시 올랐다. 미국의 물가 상승세가 계속 둔화할지는 좀 더 지켜봐야 한다는 경계감도 영향을 미쳤다.이승연 기자