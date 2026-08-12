[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색비율 상위

반도체·전자주 강세, 대형주 동반 상승

건설·전선 급등, 바이오·게임 약세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 반도체와 대형 기술주, 방산·건설주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색비율 21.36%를 기록했고, 2위 SK하이닉스(000660)가 15.92%로 뒤를 이었다. 두 종목 합산 검색비율만 37%를 웃돌며 이날 시장의 시선이 반도체 대표주에 쏠린 모습이었다.실제 주가 흐름도 강했다. 삼성전자는 전일 대비 1만6000원 오른 25만5500원에 거래를 마쳐 6.68% 상승했다. 장중 26만500원까지 오르며 강세를 이어갔고 거래량은 2710만1109주를 기록했다. SK하이닉스도 7만9000원 오른 150만4000원에 마감해 5.54% 상승했다. 장중 154만9000원까지 오르며 반도체 대장주의 탄력을 보여줬다.대형 전자주 가운데서는 LG전자(066570)의 급등이 두드러졌다. LG전자는 2만3300원 오른 20만5000원으로 12.82% 뛰었고, 시가와 저가가 나란히 18만4200원으로 형성된 뒤 장중 21만2500원까지 치솟았다. 삼성전기(009150)도 5.78% 오른 133만5000원, 삼성SDI(006400)는 5.66% 오른 48만5500원으로 마감했다. SK스퀘어(402340) 역시 8.36% 상승한 102만4000원으로 100만원선을 넘어섰다.건설·인프라 관련 종목 중에서는 금호건설(002990)이 가장 강했다. 금호건설은 전일 대비 3440원 오른 1만4930원으로 상한가를 기록했고, 거래량은 2109만7524주에 달했다. 대우건설(047040)도 2.94% 오른 1만7830원에 거래를 마쳤다. 두산에너빌리티(034020)는 3.08% 상승한 8만300원, 대한광통신(010170)은 0.45% 오른 1만3510원, 대원전선(006340)은 10.40% 급등한 1만6030원으로 마감해 중소형 테마주에도 매수세가 유입됐다.방산·조선주도 강세를 이어갔다. 한화에어로스페이스(012450)는 5.28% 오른 115만6000원, 한화오션(042660)은 1.24% 오른 9만100원에 마감했다. 현대차(005380)는 1.61% 오른 40만9500원으로 상대적으로 안정적인 흐름을 보였고, NAVER(035420)는 0.70% 상승한 21만5500원으로 장을 마쳤다. 주성엔지니어링(036930)도 7.14% 올라 반도체 장비주 강세 흐름에 동참했다.반면 일부 바이오·게임주는 약세를 나타냈다. 알테오젠(196170)은 3.05% 내린 31만7500원, 셀트리온(068270)은 4.04% 하락한 20만2000원에 마감했다. 이날 검색상위 종목 가운데 낙폭이 가장 컸던 종목은 펄어비스(263750)로, 14.50% 급락한 3만1550원을 기록했다. 삼성전자우(005935)는 3.27% 오른 18만6100원으로 보통주와 동반 강세를 보였다.종합하면 이날 검색상위 종목군은 반도체와 전기전자, 방산주가 시장 주도주 역할을 했고, 개별 재료가 부각된 건설주와 전선주가 높은 변동성을 보였다. 반면 바이오와 게임 일부 종목에는 차익실현성 매물이 출회되며 종목별 차별화가 뚜렷해진 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자