[마감시황]코스피, 233.51포인트 급등한 6579.04 마감…장중 매수 사이드카 발동

세줄 요약 코스피 233.51포인트 급등, 6579.04 마감

장중 매수 사이드카 발동, 변동성 확대

외국인·기관 순매수, 반도체 대형주 강세

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12일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 233.51포인트(3.68%) 오른 6579.04에 장을 마감했다. 지수는 6438.50에 출발한 뒤 장중 6668.43까지 오르며 상승 폭을 키웠고, 저가는 6413.50으로 집계됐다. 코스피는 3거래일 연속 상승 마감했다.이날 유가증권시장에서는 장중 변동성 확대 속에 오전 11시 57분께 매수 사이드카가 발동됐다. 프로그램매수 호가의 효력을 5분간 정지하는 조치가 시행될 만큼 매수세가 강하게 유입됐다.수급별로는 외국인이 2만8357억원, 기관이 5284억원을 순매수했고 개인은 3만1920억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 1163억원 순매도였지만 비차익거래가 4060억원 순매수로 우위를 보이면서 전체적으로 2897억원 순매수를 기록했다.시가총액 상위 종목은 반도체와 대형 기술주 중심으로 강세를 보였다. 삼성전자(005930)는 6.68% 오른 25만5500원, SK하이닉스(000660)는 5.54% 오른 150만4000원에 마감했다. SK스퀘어(402340)는 8.36%, 삼성전기(009150)는 5.78%, 한화에어로스페이스(012450)는 5.28%, 삼성생명(032830)은 4.49% 상승했다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 3.73% 내린 154만9000원으로 마쳤다.시장 전반에서는 상승 종목이 380개, 하락 종목이 477개로 하락 종목 수가 더 많았지만 지수 기여도가 큰 대형주 강세가 지수 급등으로 이어졌다. 상한가 종목은 3개였고 보합은 53개였다.개별 종목별로는 금호건설이 29.94% 오른 1만4930원으로 상한가를 기록했고, 금호전기도 29.90% 상승한 5300원에 거래를 마쳤다. 금호건설우는 29.84% 올라 상한가를 나타냈고, 미래아이앤지는 27.54%, 한국콜마는 22.80% 급등했다. 반면 대림통상은 13.25% 하락했고 SUN＆L은 12.71%, 경동나비엔은 11.30%, 온타이드는 9.96%, 대교는 9.91% 내렸다.거래량은 35억5099만주, 거래대금은 26조2130억5500만원으로 집계됐다. 원·달러 환율은 서울외환시장에서 오후 3시 30분 기준 1415.7원으로 전일보다 소폭 내렸다.코스닥지수는 전 거래일보다 1.07포인트(0.12%) 오른 858.91에 마감하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔다. 장 초반 854.85로 출발해 약세를 보였지만 이후 상승 전환에 성공했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자