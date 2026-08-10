[서울데이터랩]코스피, 장 초반 오름폭 키워 6369.64…반도체 강세에 외국인 매도 상쇄

세줄 요약 코스피, 반도체 강세로 장 초반 상승 확대

삼성전자·SK하이닉스 동반 상승, 지수 견인

외국인 매도 지속, 개인·기관 순매수 상쇄

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코스피가 10일 장 초반 상승 출발한 뒤 반도체 대형주 강세를 발판으로 오름폭을 키우고 있다.10일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6258.77보다 110.87포인트(1.77%) 오른 6369.64를 나타냈다. 지수는 6306.33에 출발한 뒤 장중 6264.62까지 낮아졌지만 곧 반등해 6369.64까지 올랐다.수급에서는 개인이 1362억원, 기관이 103억원을 순매수했고 외국인은 1518억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 164억원 순매도, 비차익거래 1402억원 순매도로 전체 1567억원 매도 우위를 보였다.시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(005930)가 23만8000원으로 3.03%, SK하이닉스(000660)가 147만1000원으로 3.45% 상승했다. 삼성전기(009150)(5.63%), 한화에어로스페이스(012450)(4.47%), SK스퀘어(402340)(2.88%), 삼성전자우(005935)(2.35%), 현대차(005380)(1.01%)도 강세를 나타냈다. 반면 LG에너지솔루션(373220)(-2.36%), 삼성바이오로직스(207940)(-1.09%), KB금융(105560)(-1.31%)은 약세였다.시장 전반에서는 상승 종목이 495개로 하락 종목 335개를 웃돌았고 보합은 56개였다. 거래량은 31610천주, 거래대금은 1조8820억2100만원으로 집계됐다.장 초반 강세 종목으로는 광전자가 16.01% 올랐고 산일전기 13.99%, 유니켐 13.37%, 상상인증권 12.47%, 롯데웰푸드 11.29%로 높은 상승률을 기록했다. 반대로 코웨이는 6.37% 내렸고 STX그린로지스 6.22%, KG케미칼 6.04%, SUN＆L 6.04%, 비상교육 6.03% 하락했다.최근 코스피는 외국인 매도와 중동 정세 불확실성, 국제유가 움직임에 영향을 받아 등락을 거듭했다. 지난 7일에는 외국인 순매도 속에 6258.77로 0.60% 내렸고, 그 이전에는 5일 6598.26까지 올랐다가 6일 6296.38로 4.58% 급락하는 등 변동성이 커진 상태다.이날 시장은 미국 소비자물가지수 발표를 앞두고 금리 경로에 대한 기대와 경계가 교차하는 가운데 반도체 업종 흐름에 민감하게 반응하는 모습이다. 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성과 국제유가 상승 부담은 여전히 남아 있지만, 반도체 업종에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 오르며 투자심리를 떠받치고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자