[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 822.66까지 급등…외국인·기관 동반 순매수

세줄 요약 코스닥 장 초반 3%대 급등, 822.66 기록

외국인·기관 동반 순매수, 개인은 순매도

시총 상위주 강세, 일부 종목 상한가

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코스닥시장이 10일 장 초반 3% 가까이 오르며 강한 반등 흐름을 나타내고 있다.10일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 23.85포인트(2.99%) 오른 822.66을 기록했다. 지수는 807.66으로 출발한 뒤 장중 고가도 822.66, 저가도 807.66으로 집계되며 개장 직후 상승폭을 꾸준히 키웠다. 거래량은 7258만7000주, 거래대금은 8309억1300만원이다.코스닥은 개장가 기준으로 전 거래일보다 8.85포인트 오른 807.66에서 출발한 뒤, 오전 9시 초반 815.79~817.80 수준까지 오르며 상승 흐름을 이어갔다. 장 초반 2%대 상승을 보이던 지수는 이후 오름폭을 더 확대해 822.66까지 올라섰다. 같은 시각 코스피도 상승 출발 후 강보합 흐름을 나타내며 투자심리를 뒷받침했다.수급별로는 외국인이 623억원, 기관이 171억원 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 개인은 793억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 7억원, 비차익거래 477억원으로 전체 484억원 순매수를 기록했다.시장 전반으로도 상승 종목이 우세했다. 코스닥 상장 종목 가운데 1140개가 올랐고 448개가 내렸다. 보합은 111개였으며 상한가 3개, 하한가는 없었다.시가총액 상위 종목도 전반적으로 강세였다. 알테오젠(196170)이 9.34% 오른 33만3500원으로 급등했고, 주성엔지니어링(036930)은 11.42% 오른 14만2400원, 원익IPS(240810)는 9.97% 오른 9만7100원, 심텍(222800)은 6.91% 오른 11만7600원을 나타냈다. 리노공업(058470)은 3.65% 오른 6만8100원, HLB(028300)는 3.35% 오른 3만8550원, 에이비엘바이오(298380)는 2.42% 오른 8만8700원으로 거래됐다. 에코프로(086520)와 에코프로비엠(247540)도 각각 1.16%, 0.65% 상승했고, 레인보우로보틱스(277810)는 보합인 46만5000원이었다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위권에서는 에이비온이 29.98% 오른 841원, LK삼양이 29.92% 오른 812원, 프롬바이오가 29.82% 오른 3330원, 상보가 29.77% 오른 2245원으로 나란히 가격제한폭까지 치솟았다. 센서뷰도 27.53% 오른 1640원으로 급등했다.반면 하락 종목 가운데서는 다보링크가 14.09% 내린 860원, 썸에이지가 11.56% 내린 895원, 윙입푸드가 11.33% 내린 1378원, 위닉스가 10.23% 내린 4255원, 유디엠텍이 9.39% 내린 1033원으로 약세를 보였다.코스닥은 최근 5거래일 흐름상 8월 4일 780.72, 5일 799.59, 6일 801.67, 7일 798.81을 거친 뒤 이날 822.66까지 올라 단기 반등 폭을 키우는 모습이다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 630.99다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자