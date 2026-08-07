[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 혼조, SK하이닉스 급락

2차전지·에너지주 강세, 매수세 확산

NAVER 약세, 카카오·삼성SDI 상승

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7일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 대형 반도체주와 인터넷주가 혼조를 보인 가운데 2차전지, 바이오, 일부 소재주로 매수세가 확산하는 흐름이 나타났다. 검색비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 20.62%를 기록했지만 주가는 전일 대비 7만3000원 내린 142만2000원으로 4.88% 하락 마감했다. 장중 154만2000원까지 올랐다가 140만9000원까지 밀리며 변동성이 크게 나타났다. 반면 삼성전자(005930)는 검색비율 15.48%로 2위에 올랐고, 주가는 23만1000원으로 500원 상승해 0.22% 강보합을 기록했다.반도체 대형주 외에도 삼성전기(009150)는 127만8000원으로 3.99% 상승했고, LG전자(066570)는 18만5000원으로 5.59% 올랐다. 삼성SDI(006400)도 45만9000원으로 7.49% 급등하며 강한 반등세를 보였다. 반면 삼성전자우(005935)는 17만100원으로 1.16% 내렸고, SK스퀘어(402340)도 93만9000원으로 3.20% 하락했다.인터넷 플랫폼주는 희비가 엇갈렸다. NAVER(035420)는 21만원으로 7.08% 급락해 검색상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌고, 카카오(035720)는 3만9900원으로 4.18% 상승했다. 자동차 대표주 현대차(005380)는 39만5500원으로 1.13% 하락 마감했다.이차전지와 에너지 관련 종목은 강세가 뚜렷했다. 한화솔루션(009830)은 3만3900원으로 11.51% 올라 검색상위 20개 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했고, 거래량도 1987만6368주로 활발했다. SK이노베이션(096770) 역시 12만300원으로 10.77% 급등했고, 에코프로(086520)는 8만6000원으로 2.87% 상승했다. POSCO홀딩스(005490)도 33만1000원으로 3.76% 올랐다.바이오주는 알테오젠(196170)이 30만5000원으로 3.92%, HLB(028300)가 3만7300원으로 5.97%, 셀트리온(068270)이 19만9300원으로 2.21% 각각 상승했다. 반면 파마리서치(214450)는 37만8500원으로 4.06% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 7만7100원으로 0.92% 상승했고, 대한광통신(010170)은 1만1460원으로 3.52% 올랐다.전체적으로 이날 검색상위 종목은 반도체 대형주의 조정과 함께 2차전지, 에너지, 바이오 종목으로 투자자 관심이 분산되는 양상을 보였다. 특히 상위권 종목들 사이에서도 상승과 하락이 뚜렷하게 엇갈리면서 종목별 차별화 장세가 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자